Nejlepší zápas v sezoně? Ten si hradecký útočník Matěj Trusa (22) schoval až na úplný závěr letošního ligového ročníku. V odvetném zápase finále nadstavby o sedmé místo proti Liberci pomohl Votrokům dvěma góly k parádnímu obratu a výhře 3:2.

Hradecký útočník Matěj Trusa (v bílém) v posledním zápase letošní sezony vstřelil dvě branky. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Pro slovenského útočníka navíc šlo o premiérové trefy v nejvyšší české soutěži. Hradec i přesto skončil osmý, když v úvodním utkání prohrál se svěřenci trenéra Luboše Kozla 0:4.

V prvním zápase jste se Slovanem vysoko prohráli, co bylo v odvetě jinak?

Myslím si, že jsme se snažili naši hru změnit. Je pravda, že v prvním zápase Liberec jednoznačně dominoval, a to jak výsledkově, tak i herně. Z naší strany to naopak nebylo vůbec dobré. Hlavním problémem byl pohyb, ten jsme ve druhém duelu zlepšili a hned se ukázalo, že to jde.

Bylo těžké najít motivaci, když úvodní duel nedopadl podle představ a vlastně jste přišli o šanci bojovat o sedmé místo?

Za mě určitě ne a myslím, že můžu mluvit i za ostatní kluky. Pro nás je každý zápas důležitý a je úplně jedno, jestli je to první nebo poslední utkání.

V Liberci jste si vypracovali hodně šancí, mohli jste dát ještě více branek.

Důležité bylo hlavně to, že jsme se do nich dostávali. Mohlo jich být víc, ale musíme být skromní. Jsme rádi za výsledek a výhru. Navíc když víme, jaká je naše historie zápasů v Liberci. Určitě to takhle bereme.

Vy jste zažil nejvydařenější ligový zápas v kariéře, když jste vstřelil dvě branky, mohl byste je popsat?

První branka byla po akci z levé strany. Ryny (Matěj Ryneš – pozn. autor) centroval do vápna, poté tam byla skrumáž, ale Filip Kubala mi to pěkně sklepl a já to dal pod břevno. Následně se ještě čekalo na video, jestli tomu nepředcházel ofsajd, naštěstí ne.

Co druhý gól?

Váša (Daniel Vašulín – pozn. autor) vyhrál souboj o dlouhý míč, jeden hráč Liberce se tam zapomněl, tím pádem jsem mohl jít sám na brankáře a jsem rád, že jsem únik proměnil.

V prvoligové tabulce jste obsadili osmé místo, jak sezonu hodnotíte?

Pro celý klub je to dobrá zpráva, že se další rok bude hrát liga a všichni věříme, že už na novém stadionu.