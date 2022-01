Votroci si po obratu ve druhém poločase připsali velmi cenné vítězství 2:1.

„Zvládli jsme to, takže můžeme být spokojení,“ pronesl Daniel Vašulín, autor vyrovnávací trefy zkraje druhé půle.

Výhru Hradce pak v nastaveném čase trefil sedmnáctiletý David Jurčenko poté, co gólmanovi soupeře vypadl balon z rukavic.

Radomiak Radom - FC Hradec Králové (v bílém) 1:2.Zdroj: fchk.cz

„Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Radomiak má osvalené hráče, takže bylo jasné, že to bude hodně soubojové. Šlo vidět, že jsme narazili i na běžecky a technicky vyspělý tým. Byla to velmi dobrá zkušenost a jsem rád, že jsme ji takhle zvládli,“ doplnil Jan Mejdr, jenž z pravé strany ideálně nahrával na gól právě Vašulínovi.

V pondělí čeká Votroky druhý ze tří duelů v přímořském letovisku Belek.

Soupeřem jim bude NK Veres Rivne, jenž se po podzimu nachází na devátém místě (ze šestnácti) ukrajinské Premier ligy s tříbodovou ztrátou na šestou pozici

Stejně jako páteční soupeř z Radomi a stejně jako Hradečtí zažívají po suverénním vítězství ve druhé nejvyšší soutěži i v Rivne nováčkovskou sezonu mezi elitou.

Kádr Veresu tvoří převážně ukrajinští hráči. Výjimkou je letní posila z Moldávie a také dvě lednové akvizice z Estonska a Arménie.