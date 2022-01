Po třech výhrách přišla remíza. Votroci po změně stran neudrželi těsné vedení

„Jsou to soupeři, kteří hrají rychlý, dynamický, agresivní a takový živelný fotbal. Mají rychlou práci s míčem, vynikající náběhy za obranu. Tahle přátelská utkání jsou o level výš. V takovém tempu se u nás podobné zápasy nehrají. My jsme strašně rádi za takovéto konfrontace. To nás posouvá,“ pochvaluje si Stanislav Hejkal, asistent hradeckého trenéra.

V obou zmiňovaných testech Votroci protočili dvě jedenáctky. Nyní se dá očekávat, že kouč Miroslav Koubek dá větší minutáž sestavě, která by se mohla vyběhnout k úvodnímu mistrovskému zápasu v Plzni (6. února).

VIDEO: Na Fendricha běžela pětice hráčů soupeře! Hradecký gólman se však zaskvěl