Co čekáte od vašeho bývalého týmu, můžou se fanoušci těšit na dobrou sezonu? Vzhledem k tomu, že bude nový stadion, tak budou všichni natěšeni. Po dvou letech v mladoboleslavském azylu se budou chtít hráči fanouškům předvést. V Hradci bude po dlouhé době fotbalová horečka. Myslím, že bude plno celý rok a bude to skvělá sezona.

Zamyslete se a zkuste si tipnout přesné umístění Hradce Králové na konci ročníku.

Osmé místo.

Zkuste si ještě tipnout i to, kdo získá titul.

Slavia Praha.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Jsem zastáncem toho, že kdo je po 30. kole první, měl by získat titul a žádná nadstavba by se neměla hrát.

