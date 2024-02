I přesto, že měl podporu fanoušků i vedení, Václav Kotal na lavičce ligového Hradce Králové končí. Důvodem jsou zdravotní komplikace. Východočeský celek tak v probíhající sezoně mění kouče již podruhé. Aktuálně dvanáctý tým FORTUNA:LIGY převezme David Horejš. K němu by se Kotal mohl následně vrátit jako konzultant.

Atmosféra v Malšovické aréně. | Video: Deník

Jednasedmdesátiletý rodák z Náchoda nahradil v září odvolaného Jozefa Webera. Angažmá na novém stadionu začal výhrou 1:0 proti Jablonci, okamžitě zapracoval na defenzivě. Horší to však bylo směrem dopředu, navíc Votroci přestali vyhrávat. A v tabulce se postupně propadli až na 12. místo.

Zdraví je přednější

Na dobré výkony v zimní přípravě nedokázal tým na jaře úplně navázat, když ve všech třech jarních duelech remizoval. Kotal nakonec sám ze zdravotních důvodů končí. Nemusí to však být definitivní konec!

„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům za podporu moji osoby, ale bohužel v poslední době mě potkaly zdravotní problémy, které musím řešit. Proto jsem se po dohodě s vedením klubu rozhodl, že skončím na pozici hlavního trenéra. Pokud bude mít zájem, doufám, že po úspěšném vyléčení bych se mohl vrátit do práce v klubu. Rozhodující je však zdravotní stav,“ řekl ke své rezignaci Kotal.

To, že by se po vyřešení zdravotních problémů mohl vrátit potvrzuje i sportovní ředitel klubu Jiří Sabou: „V první řadě děkuji trenéru Kotalovi za služby, které pro Hradec odvedl. Bohužel, fotbal někdy musí jít stranou, Vaškovi nyní přeji především co nejrychlejší zotavení, v klubu na něj budeme všichni myslet a těšíme se na to, že co nejdřív začne vykonávat svou funkci konzultanta u A-týmu,“ potvrzuje.

Na lavičku usedne šestačtyřicetiletý kouč David Horejš. „Možnosti trénovat FC Hradec Králové si velice vážím. Tato příležitost je pro mě o to cennější, že mužstvo přebírám po Václavu Kotalovi, což je trenér, ke kterému chovám hlubokou úctu a bude mi ctí s ním spolupracovat. V první řadě mu ale přeji, aby se co nejrychleji zotavil. Poté se společně můžeme pustit do práce,“ uvedl pro klubový web.

David Horejš vedl v lize České Budějovice a Jablonec.Zdroj: ČTK

Premiéra ho v nové roli čeká už v sobotu a hned půjde o pikantní duel. Votroci se představí v Jablonci, kde Horejš v minulé sezoně působil