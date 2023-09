/ROZHOVOR/ Oblíbený kouč Václav Kotal znovu usedne na lavičku Hradce Králové. Tentokrát to však nebude na starém a nevlídném Malšáku, nýbrž ve zbrusu nové aréně. Zkušený stratég má i díky tomu před sebou náročnou výzvu. Hlad po fotbale je na východě Čech velký a Kotal musí po odvolaném Jozefu Weberovi vytáhnout Votroky z výsledkové i herní krize.

Václav Kotal se vrací zpátky do Hradce Králové. | Foto: www.fchk.cz

Podporu rozhodně „Kapelník“ má, fanoušci jsou z jeho příchodu u vytržení. „Těší mě to, ale o to víc zavazuje. Fotbal je však o kolektivní práci. Já jsem nikdy nebyl konfliktní typ, ale od všech vyžaduji stoprocentní přístup a nejde jen o hráče. Věřím, že spolupráce bude fungovat,“ uvedl sedmdesátiletý odborník.

Trenére, na začátek jednoduchá otázka, proč jste volání Hradce vyslyšel?

V první řadě jsem Hradečák, bydlím v Hradci a jednoznačně k fotbalu tady mám vztah. Něco jsem tu odehrál i odtrénoval a když mě oslovilo vedení, jestli bych to nepřevzal, souhlasil jsem.

Jak celý váš příchod probíhal, prý jste jednali už v neděli na Žižkově?

Dostal jsem nabídku, řekl jsem, že se do pondělí vyjádřím, a včera jsem ji akceptoval.

Měl jste jasno hned?

Liga se neodmítá nebo se to alespoň říká. Lákalo mě, že je to Hradec. Navíc nový stadion, protože když jsem přicházel v roce 1982, už mi ukazovali jeho maketu, dočkal jsem toho po jednačtyřiceti letech. (směje se) Já pamatuji první projekt, mělo to být vedle tenisu, což byl pozemek biskupství a tam měl být stadion původně . Další studie byla, že by stál na umělce, v tu dobu jsem dělal ředitele za pana inženýra Vody. Model už jsem měl v kanceláři a ukazoval ho. Nakonec jsem rád, že jsem se stadionu dožil.

Hradec určitě sledujete, v jakém stavu tým je?

Hodnocení si nechám až do kabiny. Samozřejmě postavení v tabulce nebo zisk bodů nejsou ideální, ale je to hrozně vyrovnané a rozhoduje o tom každé utkání. Teď nás čeká Jablonec, máme nepříjemnou sérii, proto se v první řadě musíme dobře zkoncentrovat na následující tři zápasy, pak se uvidí.

Dva a půl roku jste v lize netrénoval, v poslední době jste působil jako šéftrenér na Žižkově, je pozice hlavního trenéra úplně jiná?

Rozhodně. Na Žižkov jsme tenkrát přišli s Míšou Šmardou jako trenéři. Po jeho konci jsem přivedl Michala Horňáka ze Sparty a v poslední době už jsem mu dělal pouze takového poradce, když potřeboval nějakou konzultaci. Do tréninku jsem prakticky vůbec nezasahoval.

Naplňovalo vás to?

Po těch letech, kterými jsem si prošel, mi to určitě pomohlo, protože člověk zase nabere sílu na další angažmá. Jsem rád, že nejsem nejstarší trenér v lize. Míra Koubek, můj bývalý spoluhráč ze Sparty, je starší. (smích)

Na pana Koubka občas nějaká narážka ohledně věku padne, takže máte vlastně štěstí?

Je to výhoda, protože jeden čas jsem byl nejstarší já. Teď vážně, myslím si, že energie mám pořád hodně, sleduji evropské soutěže, zrovna dneska si budeme pouštět zápas Inter Milán – AC Milán, aby hráči viděli, jak se hraje v rozestavení 3-5-2, ve kterém nastoupili v posledním utkání v Boleslavi. Musím vědět, jak hráči přemýšlí, organizace hry je u mě na prvním místě. Nemusíte mít tak kvalitní hráče, ale organizací se dá spousta věcí vyřešit.

Co pro vás Hradec znamená, je před Spartou?

Pro mě musí být první asi vždycky Sparta, protože jsem tam odehrál devět let a i něco odtrénoval, takže z hlediska postavení klubů určitě Sparta, ale Hradec je na tom dost podobně. Taky jsem zde hrál a trénoval. Dvakrát jsme tady porazili Spartu, to jsou nezapomenutelné okamžiky. Když si vzpomenu na čtyři tisíce tříhlavých diváků.

Tu hlášku jste pronesl vy.

Ano, to jsem řekl já. (směje se) Po zápase totiž někde napsali, že tu bylo 4000 fanoušků.

Fanoušci jsou z vašeho příchodu nadšeni, to vás muselo zahřát u srdíčka, ne?

Těší mě to, ale o to víc zavazuje. Jak říkám, fotbal je kolektivní práce, což znamená, že realizační tým, hráči, vedení klubu a všichni ostatní musíme táhnout za jeden provaz. Já jsem nikdy nebyl konfliktní typ, ale od všech vyžaduji stoprocentní přístup a nejde jen o hráče. Věřím, že spolupráce bude fungovat.

Realizační tým zůstal beze změn, bylo ve hře, že by přišel Michal Šmarda?

O tom jsme se nebavili. Michal se rozhodl pro kariéru hlavního trenéra, takže jsem to vůbec neřešil.

Koho ze současného kádru znáte? Určitě Václava Pilaře, Ladislava Krejčího, někoho dalšího?

Znám Horáka, toho jsem měl v nároďáku a hlavně jsem tu byl na zápase s Olomoucí. Ostatní jsem viděl v televizi a teď jsem si zápasy Hradce promítal zpětně, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet a jak rychle hráči pochopí naší filozofii.

Co říkáte na to, jak se fotbal v Hradci posunul právě novým stadionem? Divácký zájem je opravdu velký…

Je to fantastické. Prostředí je neskutečné a o to větší je to pro nás zodpovědnost, abychom divákům něco nabídli.