Premiérové derby o východní Čechy zažije nová Malšovická aréna. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v sobotu od 15 hodin rivala z Pardubic. Očekávat lze velkou bitvu na hřišti i v hledišti. Hrát se navíc bude o důležité body, které oba sokové potřebují jako sůl. Na duel se moc těší i hradecký „Messi“ Václav Pilař (35). „Tyhle vyhecované zápasy miluju,“ říká v rozhovoru Deníku.

Oba týmy nejsou před derby v komfortní pozici, co se týče tabulkového postavení. Půjde o hodně, že?

Je to pravda a my si to všichni uvědomujeme. Jak říkáte, jde o hodně. Nechceme se ničeho obávat, ale naopak být sebevědomí, a chceme najít tu správnou cestu k tomu, abychom vyhráli.

Minimálně pro fanoušky jde o zápas jara. Cítíte to ve městě, v kabině?

Máte pravdu, je to derby a my bychom chtěli našim fanouškům předvést ten nejlepší výkon, protože si uvědomujeme rivalitu a nechceme, aby tady Pardubice něco udělaly. Hrajeme doma, přijde hodně lidí, doufám, že to bude znát.

V minulém týdnu došlo ke změně na trenérském postu. Ze zdravotních důvodů skončil Václav Kotal, nahradil ho David Horejš, jak změnu vnímáte?

Jsme spolu něco přes týden, trenér do nás dostává nové návyky. V každém tréninku pracujeme na věcech, které by měly hru zdokonalit. Bude záležet na výsledcích na hřišti, protože to je to nejdůležitější. Musíme dělat všechno už proti Pardubicím, abychom byli úspěšní. A zpětně k trenérovi Kotalovi, mě to moc mrzí a doufám, že pak bude pracovat v klubu. Přeji mu, aby se co nejdříve vyléčil.

Jsou ty změny, které určitě s příchodem nového trenéra nastaly, velké?

Něco je úplně jiné a něco dost podobné. Trenéři vidí naše silné a slabé stránky, tak se do toho pouštíme v tréninku a zlepšujeme je. Ty silné stránky ale říkat nemůžeme. (směje se)

Pardubice skvěle vstoupily do jara, když ze tří duelů vydolovaly sedm bodů. Pak sice přišly dvě porážky, ale proti týmům s ambicemi na titul. Kde vidíte jejich největší přednosti?

Máme je teď hodně nakoukané, já jsme sledoval i ten zápas proti Plzni, kde v deseti ve druhém poločase Plzeň i občas zatlačily a hrály dobře. Nebude to lehký soupeř, víme, že se nebojí hrát, má šikovné, kreativní hráče. My jim to budeme chtít znepříjemnit.

Z jejich kádru se nejvíce znáte s Pavlem Černým, jenž v Hradci zanechal obrovskou stopu. Co říkáte na to, že ve 39 letech pořád hraje?

Jsem rád, když jsou hráči zdraví, mohou hrát a hlavně jsou pořád platní pro tým, což Pavel bezpochyby je. Známe se opravdu dlouho, vlastně od začátků v Hradci. Hráli jsme spolu, rozuměli jsme si na hřišti i mimo něj. Jen tak dál, ať pořád hraje, klobouk dolů.

Rum, jak se mu po tátovi říká, vždycky uměl v derby dát gól, naposledy jste se o tom přesvědčili na podzim. Může být pardubickým žolíkem?

Doufám, že nebude a že sem ani nepřijede. (směje se)

Jak vy osobně nahlížíte na hradecký start jara. Ve všech čtyřech duelech jste remizovali, přitom jste v každém mohli brát výhru.

Je to určitě málo. My to víme, můžeme si pochvalovat přístup, třeba v Jablonci byl příkladný, i když nás brankář hodně podržel. Všichni si ale uvědomujeme, že Hurtado dostal v 65. minutě červenou a že těch pětadvacet minut přesilovky jsme s tím měli naložit jinak. Při celkovém pohledu na všechna utkání jsme opravdu z každého mohli vytěžit tři body. Je to jenom o nás, my jsme si ukázali, že kvalitu máme, ale je potřeba dát do toho víc, abychom koncovky zápasů proměnili ve tři body.

Derby už klepe na dveře, máte rád tyhle velké vyhecované zápasy, kdy je narvaný stadion?

Miluju je! (usmívá se)