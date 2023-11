Symbolicky proti Plzni odehrál hradecký záložník Václav Pilař dvousté utkání v první lize. Jubileum oslavil zkušený fotbalista remízou 1:1 a výborným výkonem, což po zápase ocenil i kouč Votroků Václav Kotal. „Je to hráč, který dokáže podržet míč, dát dobrou přihrávku, má skvělý výběr místa. Patří k našim nejlepším hráčům.“ nešetřil chválou.

Během utkání 16. kola FORTUNA:LIGY mezi Hradcem a Plzní vydatně chumelilo. I tak si na zápas našlo cestu 7818 diváků! | Video: Deník/Vladimír Machek

Rodák z Chlumce měl navíc proti Viktorii speciální motivaci, jelikož tam strávil nejúspěšnější roky své kariéry. „V Plzni jsem zažil krásné časy. Poslední rok sice už nebyl dobrý, z fotbalového hlediska jsem totiž chtěl více hrát, mít větší vytížení, takže mě to úplně nenaplňovalo. Ale na Plzeň mám ty nejhezčí vzpomínky a byl jsem hodně motivovaný. Chtěl jsem Plzeň porazit a hlavně jsem cítil, že můžeme uspět,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci Pilař.

Zasněžený bod. Hradec doma vydřel remízu proti favorizované Plzni

Ten po návratu na východ Čech dokazuje, že když je zdravý, pořád patří mezi nejlepší ligové hráče. Proti Plzni rozehrál v 11. minutě nacvičenou standardku, která skončila gólem Michala Leibla. Hradec v sobotu soupeře zaskočil a mohl přidat i další branky. „Do zápasu jsme vstoupili moc dobře. Celý první poločas jsme byli lepším týmem a z našich šancí jsme mohli dát i na 2:0,“ hodnotil Pilař.

Mezi novináře přišel s monoklem pod levým okrem. „Hejdis (Lukáš Hejda) mě trefil loktem. On má loket, kde já hlavu, takže je to normální,“ usmál se Pilař a dodal: „Trefil mě hodně, ale já Hejdise znám, on musí dostupovat hráče, protože nemá rád náběhy za obranu. Nechce chodit do sprintů, proto se soupeře snaží hned dohrát a dostoupit ho. Já si to kolem něj píchnul a nakonec to byl faul.“

Sobotní duel nabídl dva rozdílné poločasy, zatímco v prvním byli lepší Votroci, po změně stran převzali otěže zápasu Viktoriáni. Za ně srovnal Cadu, ale další branka už nepadla a tak utkání skončilo spravedlivou remízou. „Po změně stran Plzeň změnila rozestavení hry, zatlačila nás a za druhý poločas si bod zasloužila,“ měl jasno Pilař.

Pro hradecké fotbalisty byl zápas speciální i z pohledu, že s Plzní přijel trenér Koubek, který tým ze soutoku Labe a Orlice vedl v předchozích dvou ligových ročnících. „Hráče Plzně i pana Koubka jsme chtěli nějakým způsobem přelstít,“ dodal dobře naladěný Pilař.