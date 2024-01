/ROZHOVOR/ Za sebou má Německo, titul s Plzní, velké zápasy v Lize mistrů i za národní tým. Zkušený fotbalista Václav Pilař se před letošní sezonou vrátil domů do Hradce Králové. A na podzim všem pochybovačům dokázal, že v pětatřiceti letech nepřišel pouze dohrát kariéru. Na východě Čech navázal na úspěšnou spolupráci s trenérem Václavem Kotalem a bez přehánění patřil mezi nejlepší. „Abych řekl pravdu, na hřišti jsem se cítil moc dobře,“ potvrdil v rozhovoru, který vznikl na soustředění na Maltě.

Václav Pilař (ve žlutém) v duelu proti slovenské Trnavě. | Foto: Miloš Thomas/www.fchk.cz

S koučem Kotalem toho prožili opravdu hodně. Pod jeho vedením se šikovný štírek v sezoně 2010/2011 dostal do povědomí velkých českých klubů. Zapomenout nejde na jeho krásnou branku do sítě pražské Sparty. A jak sám Pilař přiznává, ročník, který Hradec překvapivě zakončil jako nováček na 8. místě, mu výrazně pomohl do dalších let kariéry.

Vzpomínáte na tehdejší sezonu?

Vzpomínám, bylo to hezké. S trenérem Kotalem jsme už postoupili z druhé ligy a tu jsme vyhráli zaslouženě o hodně bodů. Z týmu nikdo neodešel, šli jsme do ligy plní euforie, pro mě a pro další z nás byla zmíněná Sparta první ligový zápas a hned jsme ji porazili. Pomohlo nám to do hlavy dostat sebevědomí a byla z toho krásná sezona, skončili jsme uprostřed tabulky. Hodně mi to v kariéře pomohlo a pomohli mi i lidé kolem včetně trenéra Kotala. Třeba v tom, že do mě víc nahustili defenzivu a já to uplatnil v zahraničí.

Votroci na Maltě: Teplo, sluníčko a hlavně vítězná rozlučka proti Trnavě

Tehdy jste do „světa“ odcházel jako mladík, abyste se jako klubová legenda vrátil letos v létě do Hradce.

Jsem strašně rád, že jsem se vrátil, do toho přišel nový stadion, začali chodit fanoušci. Aréna udělala v Hradci boom a já to pociťuji.

Postavení v tabulce však asi není podle představ, jste dvanáctí.

Některé výkony byly dobré, ale vidím Hradec v tabulce výš. Budeme bojovat, není to lehké, protože přišlo možná deset nových hráčů, hodně jich odešlo a někteří ze základní sestavy. Vždycky to chce nějaký čas, ale nemůže být zase tak dlouhý, protože se hraje o to, abychom co nejrychleji ligu zachránili.

Vrátil jste se i do milovaného Hradce, změnil se nějak?

Stále je krásný, do toho máme nový stadion, takže ještě krásnější, všem ho doporučuji.

Je nějaký moment, který vám hned vyskočí?

První zápas s Budějovicemi. Plný stadion a ohromné očekávání, byli jsme hodně nervózní, já určitě. Povedlo se to zvládnout a po zápase mi přišlo hodně gratulací. Za celý tým jsem byl rád, že jsme tenhle zápas zvládli. Zapíše se do historie.

Tipsport Malta Cup - 3. zápas: FC Hradec Králové - FC Spartak Trnava.Zdroj: Miloš Thomas/www.fchk.cz

Mnohokrát operované koleno drží?

Teď je lepší než před třemi, pěti lety, úlev mám méně. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi volno dopřejí.

Na pokračování ligy se poslední týden připravujete na Maltě, jste spokojeni?

Spokojení jsme moc, máme všechno k dispozici. Tréninky jsou na perfektních plochách, hotel je také skvělý. Všechno tady je na soustředění takové, abychom se na něj mohli opravdu soustředit.

Vyhovuje vám spolupráce s kondičním trenérem Mandelbaumem?

Naprosto, posloucháme ho. Především proto, abychom se nezranili, to je klíčové. Děláme posilovnu a hlavně komunikujeme. Když je někdo unavený, něco ho tahá, má nějaký problém, řešíme vše s ním a pak jdeme za trenérem.

S Magathem ve Wolfsburgu se to asi srovnávat nedá, co?

To fakt nedá a víc k tomu nemám.

Kobr se o fotbalisty stará přes třicet let, zažil 17 trenérů, na Maltě je poprvé

Na trénincích probíhají sázky, o co se soutěží?

My hráči to máme rádi, často o přání k obědu, sladké a další věci. Teď třeba o kotrmelce přes celé vápno, člověk je pak zamotaný.

Hrajete po večerech i karty?

Docela se to nabaluje, já osobně si jdu radši odpočinout a občas s kluky ťuknu NHL na PlayStationu, karty moc ne, občas poker.

Ještě by mě zajímalo, co říkáte na letošní jízdu Plzně v Evropské konferenční lize?

Jsem rád, že se to takhle povedlo. Získali osmnáct bodů a budu jim vždycky přát. V Plzni jsem to miloval, zažil jsem tam nejhezčí okamžiky kariéry a budu na Plzeň vzpomínat v dobrém. I když poslední rok nebyl podle mých představ. Na druhé straně jsme ale tehdy hráli Ligu mistrů a mě už bylo pětatřicet. Člověk by měl být soudný a já asi moc nejsem, jsem dost ambiciózní, fotbal mám rád. Teď ale miluji být doma v Hradci.

Váš bratr pořád kope krajský přebor v Chlumci, sledujete ho?

Máme fantastický vztah a jsem za to rád. Pokud je to možné, tak ho sleduji. Jsem rád, že stále hraje, i když je o dva roky starší. Vždycky mu říkám, že nesmí končit. Přípravu děláme spolu a je to pořeba, abychom si spolu ještě zahráli.