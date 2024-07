Pilař přitom v loni odehrál během jedné sezony 30 ligových duelů, což bylo v jeho kariéře nejvíc. Něco podobného by si přál i letos, i když problémy musí řešit už před startem ročníku.

„V pondělí jsem byl na vyšetření a ještě jedno mě čeká v těchto dnech. Doufám, že se zapojím do tréninku,“ přeje si pětatřicetiletý fotbalista.

Votroci měli díky tomu, že postoupili až do utkání o Evropu pouhé tři týdny dovolené. Mohou mít Pilařovy zdravotní lapálie souvislost právě s krátkou pauzou? „Neřekl bych, nevím, celou dobu jsem trénoval, ale poslední týden to přišlo a teď nejsem úplně v pořádku, ale věřím, že to bude dobré,“ pokračuje.

Nad jeho startem stále visí otazník. Ať už s ním, nebo bez něj hradečtí fotbalisté na úvod přivítají oblíbeného soka z loňska. Svěřence dobře známého kouče Zdenka Frťaly porazili ve všech čtyřech vzájemných střetnutích. Dvakrát v základní částí a následně v obou zápasech nadstavby.

„Viděli jsme přípravné zápasy Teplic a měly je dobré. Víme, že jsme je teď čtyřikrát za sebou porazili, ale bude to těžké. Čekám bojovné utkání, my musíme být lepší,“ hecuje Pilař.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in Václav Pilař (velvo) a Adam Vlkanova na předsezónní tiskové konferenci. Foto: Lubomír Douděra

A kde vidí hradecká legenda letošní cíle klubu? „Nejlepší by bylo, kdybychom navázali na závěr minulé sezony, který byl až na poslední zápas skvělý. Do konce bylo o co hrát. Laťka je hodně vysoko, protože to chceme zopakovat. Navíc začínáme doma, bude plná aréna, takže by to chtělo odstartovat dobře. Nebojíme se toho.“

Kádr Votroků doznal v letní pauze několika změn. Posilovala se hlavně ofenziva. „Nevím, jestli je tým silnější, to těžko soudit, ale myslím, že jsme dobře posílili,“ pochvaluje si Pilař a dodává: „Jsem rád za to, jakou máme kabinu, jsou tam perfektní kluci. Stoupla konkurence. Všichni si mákli a bojovali o sestavu. V sezoně rozhodnou výsledky a maličkosti. Doufám, že už teď v neděli si s tím poradíme. Všichni jsme natěšení a tak by to mělo být. Jsme rádi, že už je prodáno asi 3500 permanentek. Podporu tady strašně moc cítíme.“

