Do ligového zápasu naposledy naskočil v předposledním podzimním kole proti Liberci 6. listopadu. Následně si odpykal trest za žluté karty a v zimní pauze přišlo nepříjemné zranění. Hradecký útočník Daniel Vašulín znovu do akce naskočil až v sobotu ve Zlíně, kde v 60. minutě střídal a trenérovi se po dvanácti minutách na hřišti odvděčil vyrovnávacím gólem na 2:2, který znamenal, že si Votroci ze zlínské Střelnice odvezli cenný bod.

Zlín - Hradec Králové 2:2. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

„Jsem strašně rád, protože to pro mě bylo ubíjející. Nejdřív jsem se dozvěděl zprávu, že budu za týden zdravý, potom se to protahovalo. Nebylo to nic příjemného, ale jsem zpátky a stoprocentně fit. Věřím, že Hradci pomůžu a že ten konec jara dotáhneme, abychom byli všichni v klidu,“ řekl vytáhlý útočník.

Hradec ve Zlíně dotahoval, bod zařídil navrátilec Vašulín

Jeho branka přišla po přesném pasu Adama Gabriela z pravé strany a Vašulín ukázal svůj čich na góly, když v těžké pozici hlavičku nasměroval nechytatelně na přední tyč branky gólmana Rakovana.

„Zlín jsme tlačili, měli jsme tam hodně centrů, proto jsem tam šel. Čekal jsem na jeden přesný balon, ten přišel a myslím, že takto umístěná hlavička je asi nechytatelná. Jsem samozřejmě rád, že to tam padlo,“ usmíval se spokojený Vašulín.

Východočeši přitom v zápase dvakrát dotahovali. Na branku Čanturišviliho z 5. minuty dokázal odpovědět Matěj Koubek. Domácí však poslal zpátky do vedení v páté minutě nastaveného času prvního poločasu útočník Kozák. Po změně stran Hradec diktoval tempo zápasu, vyrovnal a dokonce mohl vyhrát, když měl v 91. minutě obrovskou šanci. Jenže Smrž ve vápně trefil pouze jednoho z obránců a dorážející Koubek trestuhodně odkrytou banku přestřelil.

„Dvakrát jsme dotahovali a v závěru jsme tam měli obrovskou šanci, kdy jsme ještě mohli rozhodnout. Po tom průběhu si však myslím, že bod je pro oba týmy zasloužený,“ doplnil Vašulín.