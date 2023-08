Pouze rok a kousek se perspektivní bek Adam Gabriel zdržel v prvoligovém Hradci Králové. Nadějný fotbalista ho rychle přerostl a teď míří do elitního dánského týmu FC Midtjylland. Pro východočeský klub je to citelná ztráta v rozehrané sezoně.

Adam Gabriel (vpravo) odchází do Dánska. | Foto: Lubomír Douděra

A jak se vlastně přestup do Skandinávie zrodil? Na Gabriela uplatnila právo zpětného odkupu pražská Sparta a právě ta ho na sever prodává.

„Přestup jsme nemohli úplně ovlivnit, je totiž navázaný na dohodu se Spartou, která má na Adama předkupní právo, které teď v souladu se smlouvou aktivovala,“ vysvětlil sportovní ředitel Jiří Sabou.

Mládežnický reprezentant ještě v neděli pomohl Hradci k ligové výhře nad Zlínem (2:0), když podal výborný výkon ozdobený důležitou brankou. Další však v černobílém dresu v nejbližší době nepřidá. Pro Gabriela je přestup do týmu hrajícího Evropskou konferenční ligu určitě krokem vpřed.

„Je to pro něj další posun v jeho fotbalové kariéře a ocenění práce našeho klubu. Adamovi děkujeme za odvedené služby a v novém působišti mu přejeme hodně štěstí,“ uvedl Sabou. Zároveň přiznává, že Votrokům bude nesmírně chybět. „Je to pro nás ze sportovního hlediska velké oslabení, Adam patřil ke stěžejním hráčům našeho týmu,“ dodal.

Gabriel v loňské sezoně nastoupil za klub ze soutoku Labe a Orlice do 26 ligových mačů a vstřelil dvě branky. V té právě probíhající odehrál v pěti duelech plnou porci minut a trefil se jednou. „Je mi i trochu smutno, že z Hradce odcházím. Je to hodně narychlo, možná se ani s klukama nerozloučím. Takže i takhle bych jim chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat všem tady. Za ten rok se toho hrozně udělalo, máme tu nový stadion, je tu nový náboj, chodí lidi. Moc jsem si to tady oblíbil, oblíbil jsem si hlavně fotbal, kluci tady jsou opravdu neskuteční a i díky tomu jsem se mohl posunout,“ rozloučil se Gabriel ve videu na stránkách hradeckého klubu.

Zdroj: Youtube