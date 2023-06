Víme, že to byl výbuch. V Liberci to chceme odčinit a vyhrát, řekl Rada

Ligové tajenky se začínají odkrývat. Titul slaví pražská Sparta, jisté je také to, že o přímý sestup si to o víkendu rozdají celky Zlína a Brna. A co fotbalisté Hradce Králové? Ti v posledním zápase letošní sezony zkusí napravit dojem. Po domácí prohře 0:4 s Libercem ve finále nadstavbové části mohou na sedmé místo a milionovou prémii s největší pravděpodobností zapomenout, ale na závěr vydařeného ročníku by se slušelo udělat alespoň částečný reparát. Odveta na hřišti Slovanu se hraje už v pátek od 18 hodin.

fotbalisté Hradce se s letošní sezonou rozloučí v Liberci, kde zkusí odčinit vysokou prohru z prvního mače. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz