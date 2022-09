Fakta – branka: 53. Kodeš. Rozhodčí: Proske – Kotík, Bureš. ŽK: Klíma, Smrž, Ryneš, Čech – Poulolo, Zorvan. ČK: 42. Vraštil (O). Diváci: 1151. Poločas: 0:0. FC Hradec Králové: Reichl – Klíma, Čech, Smrž – Kučera (63. Gabriel), Rada, Kodeš, Ryneš – F. Kubala (75. Prekop), Vlkanova (90. Dvořák) – Vašulín. Trenér: Koubek. SK Sigma Olomouc: Trefil – Beneš (69. Greššák), Poulolo, Vraštil – Chvátal, Breite (78. Navrátil), Zorvan, Sláma (78. Zmrzlý) – Chytil (59. Matoušek), Spáčil (69. Vodháněl) – Růsek. Trenér: Jílek.

Jak je důležité míti Adama poznali Votroci v pátém kole FORTUNA:LIGY. V mladoboleslavském azylu přivítali Olomouc, která hrála od konce první půle po vyloučení Vraštila v deseti. Bojovné utkání rozhodla jediná akce hradeckého kapitána Adama Vlkanovy. Ten si na začátku druhé půle udělal ve vápně dobrý den z obrany Sigmy, míč předložil volnému Kodešovi, který se do odkryté branky nemýlil. Hradec získal už třetí výhru v sezoně. Následující dny však ukáží, jestli nepřijde o svůj klenot Vlkanovu, kolem něho totiž krouží mistrovská Viktoria Plzeň. Již v pondělí by mělo dojít k dalšímu jednání obou klubů. Pro šikovného fotbalistu se tak mohlo jednat o poslední zápas v černobílém dresu.

O jeho případném odchodu mluvil trenér Koubek na pozápasové tiskové konferenci.



Zdroj: Youtube

PŘESILOVKU ZVLÁDLI

Úvod duelu nabídl místo pohledného fotbalu spíše nudu. První výrazné ohrožení branky přišlo až ve 27. minutě. Hradecký gólman Reichl podběhl centrovaný balón z rohu a k hlavičce se dostal Rousek, naštěstí pro domácí trefil pouze břevno.

Deset minut před koncem první půle pálil zpoza vápna Vlkanova, ale skákavý míč nedokázal usměrnit mezi tři tyče. Klíčový okamžik zápasu přinesla 42. minuta. Kubala si předkopl míč, hostující obránce Vraštil ho tvrdě zasáhl do kolene a po červené kartě se musel předčasně pakovat do sprch.

Jediný gólový moment zápasu si diváci v Lokotrans aréně užili v 53. minutě. Vlkanova se po levé straně dostal do vápna, vykoupal jednoho z obránců a míč předložil Kodešovi, který si připsal svůj první ligový gól.

„Mířil jsem to na Kodyho, on je sice na hřišti úplně od něčeho jiného, než od střílení gólů, ale trefil to krásně pod břevno,“ pochvaloval si hrdina utkání Vlkanova. Ten hned v 62. minutě přesným pasem vybídl ke skórování Ryneše, jenže ten mířil nad odkrytou branku.

O tři minuty později se hradecký kapitán znovu ukázal v roli nahrávače. Z levé strany našel Kodeše, který tentokrát minul. Když pojistku nepřidal střelou z otočky ani Kubala, o vyrovnání se přihlásili hosté. Matoušek se zbavil bránícího hráče, z pravé strany nacentroval na Růska, od kterého se však po teči Reichla odrazil míč těsně vedle domácí branky. Votroci přežili i další šance Hanáků, závěr si pohlídali a mohli slavit třetí výhru v sezoně.

„Ke konci jsme to dohrávali možná až trochu zbytečně vzadu, ale dokázali jsme to zvládnout a jsme za to nesmírně rádi. Proti oslabenému soupeři je vždycky trochu zrádné hrát, nám se naštěstí podařilo vstřelit rychle gól a duel jsme dovedli ke třem bodům,“ zhodnotil utkání hradecký hráč Jakub Kučera.