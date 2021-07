O něco spokojenější musejí být přece jen Pražané, neboť Východočeši byli v součtu obou poločasů o něco lepším a aktivnějším týmem a rozhodně pošilhávali po tříbodovém zisku. Přestože to na vítězství nakonec nestačilo, předvedený výkon budiž povzbuzením do dalšího účinkování mezi elitou.

V hradeckém dresu upoutal pozornost gólem i dalšími fotbalovými atributy s chutí hrající forvard Daniel Vašulín. Solidní výkon však předvedli i další jeho spoluhráči, třeba v obraně zaujali teprve devatenáctiletý stoper Denis Donát či pravý bek Jan Mejdr.

FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0). Fakta – branky: 15. Vašulín – 53. Puškáč. Rozhodčí: Julínek – Antoníček, Lakomý – Berka (video). ŽK: Mejdr – Bederka, Vondra. Diváci: 1216. Hradec: Fendrich – Mejdr, Donát, Jak. Klíma, Urma – Kodeš, J. Rada – Prekop (77. Záviška), P. Dvořák, Vlkanova – Vašulín (90. Kubala). Bohemians: Bačkovský – M. Dostál, Bederka, Köstl, Vondra – Fulnek (61. Květ), Hronek (83. Vacek), Ljovin, J. Kovařík (83. Bartek) – Puškáč (69. Necid), Chramosta (69. Matěj Koubek).

První změnu skóre přinesla 15. minuta. Hradecký Rada skvěle vyslal na pravé křídlo beka Mejdra, ten precizním ostrým centrem přesně našel hlavu Vašulína, který se v pádu trefil k tyči Bačkovského svatyně – 1:0. O pět minut později měl na hlavě druhý gól Votroků Donát, který po rohu hlavičkoval osamocený na zadní tyči, avšak v rozhodující chvíli se mu míč svezl po hlavě.

Blízko ke druhému gólu byl Hradec také po půlhodině hry, kdy šli dva jeho hráči na jediného Klokana. Slovák Prekop to vzal na sebe a místo přihrávky volil střelu, se kterou si poradil brankář Bohemky. Ta v první pětačtyřicetiminutovce zahrozila snad jen jednou, kdy Fendrich minul centrovaný míč z rohového kopu.

Hradecký gólman si vše vynahradil hned po přestávce, když vychytal Chramostu, který se na něj řídil zcela sám. Na druhé straně se Dvořákova střela otřela o tyč. Pak už přišlo vyrovnání. Hosté zahrávali roh a po trojím vrácení míče balon dostal do sítě dorážející Puškáč – 1:1.

V dalším průběhu měli blíže k vítězství Hradečtí, ovšem žádná jejich příležitost se už neujala. Tu největší měl v 85. minutě Dvořák, jenž levačkou jen těsně minul branku.

Hradečtí fotbalisté (v bílém) vstoupili do nejvyšší soutěže remízou 1:1 s pražskými Bohemians.Zdroj: www.fchk.cz

„Celkově to bylo velice dobré ligové utkání, které mělo tempo, důraz, agresivitu a říz. My jsme splnili to, co jsme si předsevzali a s čím se chceme v lize prezentovat. Mrzí mě inkasovaný gól ze standardky, přesto se domnívám, že jsme měli k vítězství blíž,“ hodnotil duel Miroslav Koubek, zkušený lodivod Hradce Králové.

„Z naší strany to byl slušný zápas. Odvedli jsme dobrou práci a je jen škoda, že jsme inkasovali vyrovnávací branku po rohu a následném odraženém balonu. To je jediná černá kaňka na našem výkonu. Jinak si myslím, že jsme ukázali, že na ligu máme,“ pronesl autor jediného hradeckého gólu Daniel Vašulín.

„My určitě nemůžeme být spokojeni s výkonem. V prvním poločase jsme byli pasivní. Po změně stran se to už malinko zlepšilo, přesto jsme pak zase spadli do pasivity a Hradec nás mohl potrestat,“ poznamenal Luděk Klusáček, trenér Bohemians Praha 1905.