Votroci bodovali i počtvrté v řadě. Na severu Čech uhráli proti Liberci bod za bezbrankovou remízu. Příští nedělí přívítají v Malšovické aréně pražskou Slavii.

Hradečtí fotbalisté (v černobílém) hráli ve 29. kole první ligy s Libercem 0:0. | Foto: Deník/VLP Externista

S velice příjemnou jistotou vstupovali fotbalisté Hradce Králové do předposledního kola základní části FORTUNA:LIGY na hřišti Slovanu. Posobotních výsledcích bylo totiž jasné, že nemůžou vypadnout ze střední skupiny a vyhnou se případným bojům o udržení v soutěži.

Votroci mohli inkasovat už v 7. minutě. Riskujícího Kodeše obral ve vápně Višinský, který ještě našel dobře postaveného Kulenoviče, ten však střelu na zadní tyč nasměroval těsně vedle. Dále se hrál vyrovnaný duel s optickou převahou domácích. Po půlhodině hry zaujala Tuptova střela zpoza vápna, která velice rychle padala, ale nakonec skončila nad.

„Odehráli jsme velice slušnou partii, dobře jsme do zápasu vstoupili a měli i kvalitu na míči, brzdila nás jen zbrklost,“ uvedl hradecký kouč David Horejš.

Po změně stran měli stoprocentní šanci i Východočeši. Jejich střely však zablokoval obránce Mikula a následně si skvělý zákrok připsal Bačkovský proti dorážce Pilaře. Poté se na hřišti začalo žlutit, rozhodčí Berka rozdal během pěti minut hned čtyři žluté karty, a to nejen mezi hráče, ale i mezi domácí realizační tým.

Na další šanci se pak čekalo až do 77. minuty. A znovu se v ní ocitli hosté. Vašulín využil chyby Preislera a zpoza vápna pálil vyslal přízemní ránu, ta skončila na tyči Bačkovského branky. A když sedm minut před koncem minul míč ve vápně Horský, bylo jasné, že oba týmy se rozejdou smírně.

„Ve druhém poločase jsme se zlepšili a měli k vítězství blíž, Vašulín trefil tyč, také Pilařova šance volala po gólu. Liberec je kvalitní, takže bod bereme,“ řekl Horejš.

Jeho svěřenci jsou před posledním kolem na devátém místě a horší než desátí neskončí. Navíc pokud by jim v posledním kole hrály výsledky ostatních týmů do karet, mohli by zabojovat i o elitní šestku. Umístěním ve střední skupině však splnili cíl.

„Jsem rád za výkon a jakou hrou jsme se tady prezentovali. Zlepšit se potřebujeme v zakončení, ale jinak vidím u mužstva velký posun,“ dodal Horejš.

Liberec - Hradec Králové 0:0

Fakta - rozhodčí: Berka - Mokrusch, Pečenka - Pechanec (video). ŽK: Purzitidis, Bačkovský, Kozel (trenér), Čech (trenér brankářů), Prebsl - Vašulín. Diváci: 2611.

Liberec: Bačkovský - Mikula, Chaluš, Purzitidis (73. Tetour) - Ghali, Žambůrek, Prebsl, Preisler (84. Fukala) - Višinský (66. Kok), Tupta (66. Horský) - Kulenovič (84. Letenay). Trenér: Kozel.

Hradec: Zadražil - Klíma, Kodeš, Spáčil - Harazim, Kučera, Dancák, Krejčí (90.+2 Horák) - Čmelík (78. Pudhorocký), Pilař (71. Juliš) - Vašulín. Trenér: Horejš.