Úkol splněn. A na jedničku. Jaký? No nahnat si sebevědomí před úvodním kolem FORTUNA:LIGY, ve kterém Votroci narazí na pražskou Slavii. V generálce na prvoligovou soutěž si svěřenci Jozefa Webera suverénně poradili s rezervou pražské Sparty, když zvítězili 5:1.

Hradečtí fotbalisté si poradili s rezervou pražské Sparty. Na ligu se naladili vysokým vítězstvím 5:1. | Foto: Lubomír Douděra

Hradečtí fotbalisté si řekli, že do utkání vletí a nedají svému soupeři šanci. Po faulu na Vašulína se přímého kopu z nadějného prostoru chopil Krejčí a jeho střela těsně minula břevno.

Na druhé straně připomněl ofenzivní choutky Cisse, ale Bajza pohotovým výběhem šanci Sparťanů zmařil. První zářez si tak připsali Východočeši. Konkrétně přišla satisfakce pro Krejčího, který jen pár minut předtím těsně minul bránu. Exsparťanský záložník si počkal za obranou na centr od Kodeše a pohotovým volejem prostřelil vše, co před ním stálo.

O slovo se přihlásil i Smrž, ale jeho střela se mezi tři tyče nevešla. Hradec hrál i nadále při chuti, což dokazovaly ofenzivní choutky gólmana Bajzy. Ten přesným nákopem oslovil Krejčího, který následně byl před velkým vápnem faulován. Míče se chopil Smrž, ale jeho podstřelení zdi brankář Čechal vystihl.

Nakonec se ale přece jen mohl ze vstřelené branky radovat i Smrž. Svůj hlad předvedl v individuální akci, na jejímž začátku obešel bránící trojici Sparťanů. A když úspěšně obehrál Čechalam tak z úhlu přeci jen natřikrát procpal balon až za brankovou čáru.

Pražané mohli snížit v samotném závěru, kdy Goljan průnikovou přihrávkou vyslal Morkovicse, ale Bajza opět skvěle vyběhl a míč lapil do svých rukavic.

Votroci vstoupili aktivně i do druhé půle a prakticky první vážnější šanci využili. Horák zakončil útok po kraji centrem do vápna, kde si na míč počkal Kučera a zvýšil na 3:0. Netrvalo dlouho a přišla další branka z kopaček hradeckých fotbalistů. Krejčí lobem sice jen orazítkoval tyč, ale Pilař nůžkami uklidil míč za záda sparťanského gólmana – 4:0.

Vysoké tempo se ze strany Votroků nemizelo. Krejčí se rozhodl ze standardní situace přihrávat do druhé vlny, ze které vyslal dobrý přízemní projektil Horák. Sparťanská defenziva nestíhala a nechala na hranici ofsajdu volného Koubka, který si vyvezl balon do střelecké pozice a nechytatelnou ranou do růžku brány přidal nepopulární pátý gól, tzv bůro…

Pražané přece jen čestnou branku vstřelili. Na hranici vápna zahrávali trestný kop a míč si vzal Goljan. Technickým obloučkem přes zeď nedal strážci hradecké svatyně žádnou šanci.

Hradec tak v přípravě na FORTUNA:LIGU ani jednou neprohrál a v generálce porazil rezervu Sparty Praha 5:1.

„Výborný výsledek, ale musím pochválit i hráče za hru. Spadla z nás únava ze soustředění a bylo to daleko pohyblivější a rychlejší. Byl jsem spokojen s většinou hráčů, co nastoupilo na hřiště, což je dobré zjištění,“ hodnotil utkání Jozef Weber.

FC Hradec Králové – AC Sparta Praha B 5:1 (3:0). Branky: 18. Krejčí, 37. Smrž, 49. Kučera, 53. Pilař, 57. Koubek – 58. Goljan. Rozhodčí: Petřík – Arnošt, Slavíček. FC Hradec Králové: Bajza – Smrž (46. Kučera), Pilař (57. Juliš), Heidenreich (63. Ševčík), Krejčí (63. Pudhorocký), Gabriel (74. Hlaváč), Klíma (57. Leibl), Vašulín (46. Koubek), Kodeš (57. Rada), Čech, Horák.