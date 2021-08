Jeden několika gólům zabránil, druhý mohl alespoň jeden vstřelit. Jenže brankář Vilém Fendrich ani kapitán Adam Vlkanova i přes velkou snahu fotbalisty Hradce Králové k bodům na Slovácku nedovedli. Votroci ve 4. kole FORTUNA:LIGY prohráli v Uherském Hradišti 0:1 a připsali si první ligový nezdar v sezoně. Zároveň prohráli po dlouhých 21 zápasech.

GÓLMAN Vilém Fendrich hradecké fotbalisty na Slovácku několikrát podržel. | Foto: Deník/Libor Kopl

Brankář Vilém Fendrich hlavně v prvním poločase čelil snad pěti vyloženým šancím domácích. „Zápas se nám absolutně nepovedl. Slovácko vyhrálo zaslouženě, protože šancí mělo hodně. Naopak my jsme se pořádně nedostali do hry,“ hodnotil utkání třicetiletý gólman, který do Hradce přišel v létě z Opavy.