Fotbalový svátek je tu. Hradečtí fotbalisté zažijí zítra premiéru na novém Malšovickém stadionu, v rámci 3. kola FORTUNA:LIGY přivítají od 18 hodin České Budějovice. Za vítězstvím je přitom požene 9300 natěšených fanoušků.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali minulý týden po gólu Ondřeje Šašinky bod v Plzni. | Foto: Jindřich Schovanec

„Na stadionu jsme ještě nehráli, takže nevíme, do čeho jdeme, rozhodně to pro nás bude nové. Jsme ale strašně rádi za to, že můžeme být u otevření nové arény, je to pro nás čest,“ říká před zítřejším duelem, který bude mít slavnostní punc, Weberův asistent Stanislav Hejkal.

Východočeši mohou být se vstupem do sezony spokojení, když se dobře vypořádali se smrtícím losem. Na Slavii sice 0:2 prohráli, ale o týden později vydolovali bod v Plzni (1:1). Budějovice na svém kontě mají dvě prohry, obě však přišly proti favorizovaným soupeřům. Dynamo nejprve podlehlo Slovácku 1:4, poté padlo doma se Slavií (1:3). Zítra tak půjde pod lízátky o hodně.

„Na Budějovice si musíme dát pozor, měly stejně těžký los jako my. Jihočeši jsou vždy nepříjemným soupeřem, jde o mužstvo, které umí kombinovat, nečeká nás nic lehkého,“ poznamenal hradecký fotbalista Petr Kodeš.

I on se premiéry na novém stadionu nemůže dočkat. „Vzhledem k tomu, že stadion bude vyprodaný, věřím, že kulisa bude fantastická a lidi nás poženou za vítězstvím,“ doplnil sedmadvacetiletý důrazný hráč. Zda Votroci prožijí před vyprodanou arénou úspěšnou premiéru, se dozvíme už zítra večer.

Poslední zápas Votroků:

Plzeň – Hradec Králové 1:1



Fakta – branky: 81. Hejda – 90. (+6) Šašinka. Rozhodčí: Machálek – Paták, Hurych. ŽK: Sýkora, Mosquera, Jirka – Gabriel, Horák, Vašulín. Diváci: 8071. Poločas: 0:0. FC Viktoria Plzeň: Staněk – Hranáč, Hejda, Jemelka – Jirka, Bucha (80. Traore), Vlkanova (46. Kopic), Kalvach, Sýkora (80. Mosquera) – Chorý (55. Durosinmi), Vydra (63. Kliment). Trenér: Miroslav Koubek. FC Hradec Králové: Bajza – Klíma, Heidenreich (87. O. Ševčík), Čech – Gabriel, Kodeš, Kučera (83. Pudhorocký), Horák – P. Juliš (58. Matěj Koubek), Vašulín, Krejčí (83. Šašinka). Trenér: Jozef Weber.