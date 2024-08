„Atmosféru už jsem za tu dobu nasál. Cítím to hlavně mezi fanoušky, nemají se mezi sebou rádi,“ pokračuje.

Že by však v kabinách obou celků bylo před vzájemnými zápasy něco jinak, to odmítá. „Není v tom žádný podstatný rozdíl. Vždycky tam jsou Hradečáci nebo Pardubáci, kteří do toho jdou a hecují kluky, kteří odsud nepocházejí. V pardubické kabině to hodně dělal pan Shejbal,“ usměje se Čihák, jenž moc rád vzpomíná na poslední derby.

V něm Hradec v Malšovické aréně vyhrál 2:0 a nastartoval spanilou jarní jízdu. „Chtěli bychom na něj navázat. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Kdyby se něco podobného opakovalo, bylo by to super.“ V Pardubicích nezůstal kámen na kameni. Změnil se trenér, odešli klíčoví hráči. „Myslím, že to letos budou mít hodně těžké. Sám jsem zvědavý, jak to zvládnou,“ přemýšlí Čihák.

Oba týmy jsou na startu sezony v jiném rozpoložení. Svěřenci trenéra Jiřího Saňáka v pěti kolech získali pouhé tři body. Navíc se jim zranila klíčová posila Jan Kalabiška. „Pardubice se to snaží nějak posílit. Nyní to po Kalabiškovi zalepily Šehičem. Sám moc nevím, jak to bude vypadat, ale myslím si, že budou vycházet hlavně z dobré defenzivy, aby nedostaly moc branek, protože právě defenziva jim může udělat dobrou sezonu,“ myslí si Čihák.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in Filip Čihák během posledního derby v Malšovické aréně.Votroci jsou na tom mnohem lépe, doma vydřeli už tři výhry a teď by rádi přidali i první z venku. „S kouskem štěstí jsme mohli mít i o bod více, ale jsme spokojeni, chceme vítězit,“ přeje si Čihák.

Tomu do obranné řady přibyl nový spoluhráč. Z Koreje se vrátil Tomáš Petrášek. „Do kabiny zapadl skvěle, na hřišti z něho je cítit, že je to vůdčí typ, což nám určitě hodně pomůže,“ pochvaluje si pětadvacetiletý fotbalista a ani mu nevadí, že se ze středu posunul více na kraj. „I kdyby mě posunuli někam jinam, budu rád, že budu moct týmu pomoci. Roli jsem vzal, navíc se nám zápas proti Dukle docela povedl. Doufám, že to takhle půjde dál.“

Ve městě pod Bílou věží se krásně ukazuje, jak je pro tým Davida Horejše důležitý nový stadion. Černobílí z něj pomalu ale jistě dělají nedobytnou tvrz. „Je to obrovská výhoda. Fanoušci jsou skvělí, chodí jich dost, vždycky nás ženou. A funguje to, když máme ze tří zápasů devět bodů,“ libuje si Čihák.

Přitom to ještě nedávno tak nebylo. Hradec hrál v mladoboleslavském azylu, Čihák si zase pamatuje zápasy za Pardubice v pražském Ďolíčku. „Tam chodilo nějakých šest stovek diváků a na derby to nebylo o moc lepší. Jsem zvědavý, jak to bude teď v Pardubicích vypadat, ale když jsme tam hráli minulou sezonu, tak jsme tam měli skoro domácí prostředí,“ chválí zpětně fanoušky.

Na startu letošního ročníku je ve skvělé formě, teď by to rád potvrdil v mači o východní Čechy. „Cítím se dobře. Konečně jsem zvládl celou přípravu, jsem zdravý, doufám, že to vydrží. A myslím si, že do defenzivy jsme opravdu hodně silný tým, branek moc nedostáváme. Příchodem Tomáše Petráška se to ještě zlepší, budeme vzadu nechutní,“ uzavřel Čihák.

ATMOSFÉRA BĚHEM POSLEDNÍHO DERBY