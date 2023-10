Jubilejní 10. kolo FORTUNA:LIGY přineslo východočeské derby, vítěze však nemělo! Bod z hřiště velkého rivala? Bereme ho,“ nechal se slyšet hradecký trenér Václav Kotal po remíze 1:1 v Pardubicích.

Štěpán Harazim se raduje ze vstřelené branky do sítě Pardubic. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Hradečtí fotbalisté byli v úvodu duelu lepším týmem, což potvrdil i domácí trenér Radoslav Kováč. „Do utkání jsme vstoupili nervózně. Dvacet minut byl Hradec silnější na míči, poté jsme ale převzali iniciativu.“

Skóre prvního letošního východočeského derby otevřel z pokutového kopu na konci první půle pardubický útočník Pavel Černý. Odchovanec Hradce se pomalu ale jistě stává expertem na derby, když se v něm trefil už potřetí v řadě!

„Viděli jsme zajímavé utkání, z našeho pohledu škoda toho pokutového kopu, přeci jen jsme byli o něco málo lepší,“ pokračoval Kotal.

Votrokům se povedlo srovnat v 61. minutě, kdy si na centr Václava Pilaře z levé strany naběhl Štěpán Harazim a hlavičkou srovnal.

PRVNÍ GÓL

„Viděl jsem kombinaci na levé straně a Pilku, jak si to zasekává na pravou. Proto jsem čekal, že bude buď střílet, nebo centrovat na zadní. Takže jsem si dopředu udělal oblouček a on mi našel přesně hlavu. Jsem rád, že jsem to trefil,“ popsal vyrovnávací branku Harazim, pro kterého to byl první ligový gól v černobílém dresu.

„Oslavu jsem si hrozně užil. Moc gólů jsem zatím nedal, v Hradci je to můj první ligový, jsem rád, že máme alespoň ten bod,“ usmíval se mladý záložník.

Hned o tři minuty později mohl poslat hosty do vedení Vašulín, ale proti jeho střele se vyznamenal Budínský. Další šanci měl po nacvičeném signálu Krejčí. „Kluci tam výborně rozehráli standardní situaci, ale Láďa Krejčí to špatně trefil, což byla ohromná škoda,“ litoval Kotal.

A když se dvanáct minut před koncem proti přízemní střele Sychry vyznamenal Bajza, bylo jasné, že derby, které se hrálo za vynikající atmosféry, jež připravily oba tábory fanoušků, vítěze mít nebude. „Chtěl bych poděkovat divákům, vytvořili skvělou kulisu. Oba nové stadiony ji vytvářejí, což je pro fotbal jedině dobře,“ pochvaloval si kouč Votroků.

Fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice bodovali v lize podruhé v řadě, když po domácí výhře s Jabloncem tentokrát vydřeli remízu. V ligové tabulce mají po jubilejním desátém kole jedenáct bodů a patří jim desátá pozice. Už v neděli do Malšovické arény přijede pražská Sparta, lídr tabulky a úřadující mistr. Utkání je dlouho dopředu vyprodané.

„Určitě to pro mě je speciální duel. Sparta hraje v týdnu pohár, uvidíme, s čím přijedou, ale myslím si, že její kádr je dostatečně široký. Já jsem rád, že do toho zápasu jdeme po dvou výhrách a remíze. Dobrá atmosféra v týmu a vyprodaný stadion nám pomůžou,“ těší se Kotal.