První překážka na cestě s cílem Evropa pokořena. Fotbalisté Hradce Králové navázali v semifinále nadstavbové části proti Olomouci na úvodní zápas, který vyhráli 3:1. Na Hané zvítězili svěřenci trenéra Davida Horejše stejným výsledkem, když znovu rozhodli na konci první půle. V další fázi o postup do předkola Evropské konferenční ligy na Votroky čekají Teplice. Ty vyřadily Liberec.

Nadstavba: Sigma Olomouc - Hradec Králové (12.5.2024) | Foto: Deník/Jan Pořízek

Bez přehánění pohádka. Takto by se dalo nazvat působení kouče Davida Horejše na lavičce východočeského celku. Černobílé rychle zbavil záchranářských starostí, v nadstavbě ve dvou mačích jeho tým zničil Sigmu. A to není konec, Hradec se pokusí zabojovat o Evropu. Do té vede cesta ještě přes tři duely. Nejprve je potřeba se vypořádat s Teplicemi, následně v jednom utkání s týmem z pátého místa elitní skupiny. „My jdeme zápas od zápasu, dál nekoukáme,“ opakuje šestačtyřicetiletý stratég po každém vítězství. Zatím to funguje skvěle…

VAŠULÍN, PILAŘ, KUČERA

Nedělní odveta na Andrově stadionu přinesla divákům zajímavou podívanou. Ze začátku utkání měli více ze hry domácí. Už v šesté minutě se po pěkné kombinaci uvolnil Zorvan, ale jeho střela mířila pouze do rukavic Zadražila.

Hned vzápětí Zorvan našel na zadní tyči Pokorného, ten však z ideální pozice přestřelil. Ve 20. minutě zaváhal Kodeš a využít toho mohl Uriča, jenže z úhlu si na Zadražila nepřišel. A když stejný hráč ve 37. minutě znovu ztroskotal na hostujícím gólmanovi, přišli chvíle pro Votroky, kteří závěr první půle doslova ovládli.

A góly stály za to. Vašulín se dostal k odraženému míči, prošel mezi čtyřmi obránci a nekompromisně vyslal dělovku k tyči – 0:1. V nastaveném čase se pak pěkně uvolnil Petr Juliš, míč za vápnem předložil Pilařovi a ten obstřelem nedal Sttopenovi šanci – 0:2.

Olomoučtí snížili v 57. minutě z trestného kopu. K míči se na hranici vápna postavil Lukáš Juliš a mířil přesně k tyči, Zadražil plachtil marně – 1:2. Východočechy to ale mrzet nemuselo, protože šance domácích na nějaký zvrat rozmetal v 70. minutě Kučera. Toho nechali Hanáci ve vápně úplně osamoceného a ten po centru od Dancáka mířil hlavou přesně – 1:3. Deset minut před koncem se Sigma ještě radovala z dosažené branky, ta však kvůli ofsajdovému postavení nemohla platit.

Pro Olomouc letošní sezona končí, fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice naopak i nadále mohou pomýšlet na evropské poháry.

Olomouc – Hradec Králové 1:3

Fakta – branky: 57. L. Juliš – 43. Vašulín, 45+2. Pilař, 70. Kučera. Rozhodčí: Starý – Nádvorník, Kubr. Hráno bez karet. Diváci: 3619. Poločas: 0:2.

SK Sigma Olomouc: Stoppen – Chvátal, Pokorný, Beneš, Matys – Breite, J. Spáčil (63. Muritala) – Uriča (46. L. Juliš), Zorvan (46. Langer), Šíp – Zifčák (79. Singhateh). Trenér: Saňák.

FC Hradec Králové: Zadražil – K. Spáčil, Kodeš, Klíma – Horák, Dancák, Kučera, Harazim (27. Čmelík) – Pilař (75. Krejčí), P. Juliš (63. Pudhorocký) – Vašulín (75. Koubek). Trenér: Horejš.