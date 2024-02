Dvacetiletý stoper poprvé nastoupil minulý týden v Olomouci, kde nahradil zraněného Michala Leibla. Během čtvrthodiny na hřišti si počínal s přehledem a pomohl k bezbrankové remíze. O uplynulém víkendu dostal od trenéra Václava Kotala důvěru už od začátku a splatil ji do puntíku. V duelu proti Mladé Boleslavi patřil mezi nejlepší na hřišti. Ubránil rychlé hráče soupeře, ve druhé půli měl na hlavě gól. Nakonec z toho byla další plichta 0:0.

FOTBALOVÝ SEN

„Žiju si takový svůj sen. V hlavě jsem si to nastavil tak, že chci ve fotbale něčeho dosáhnout a že to jde tak rychle? To je krásné, je za tím však spousta práce a dřiny, ale taky trochu štěstíčka,“ říká mladý fotbalista.

Proti Středočechům s remízou příliš spokojený nebyl. Votroci si hlavně po změně stran vypracovali řadu příležitostí, ale žádnou neproměnili. „Je to obrovská škoda, protože jsme si nezasloužili odnést pouze bod. Chtělo to všechny tři. Bohužel stalo se, my si z toho musíme vzít dobré věci, které ve hře byly, přenést si je do dalších zápasů a bojovat dál,“ uvedl Spáčil.

Ten mohl duel rozhodnout, když si v 77. minutě naběhl na centr od Čmelíka, ale hlavou z dobré pozice přestřelil. „Jsem za to na sebe strašně naštvaný. Tohle musím proměnit, na to není žádná omluva, to je jasný gól,“ sypal si popel na hlavu.

Bez branek i proti Boleslavi. Kotal: Hrozná frustrace, že nejsme schopni dát gól

V obranné činnosti ale exceloval. V první půli strážil Solomona, ve druhé Kušeje, dva velké rychlíky. „Nějak jsem to zvládl. Vasila znám, s ním jsem v minulosti hrával, takže jsem trochu věděl, co od něho čekat. Jsou to rychlí kluci, musíte si od nich dát vždycky trochu odstup, nebo je nenechat rozběhnout,“ usmál se Spáčil.