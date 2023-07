/FOTOGALERIE/ Fotbalový FC Hradec Králové má za sebou předsezonní tiskovou konferenci na nový ročník první ligy. Ten odehrají Votroci na zbrusu novém stadionu. Ve vysněné aréně se svěřenci trenéra Jozefa Webera pokusí navázat na dva předchozí úspěšné roky, kdy Východočeši skončili na šestém a osmém místě mezi domácí elitou.

Václav Pilař (vlevo) a Ladislav Krejčí představili na tiskové konferenci dresy, ve kterých budou fotbalisté FC Hradec Králové nastupovat v nové sezoně. | Foto: Lubomír Douděra

Na návrat domů pod lízátka si hradečtí fotbalisté počkají do 5. srpna, kdy stadion otevřou zápasem třetího kola proti Českým Budějovicím. Už o víkendu však vstoupí do nové sezony FORTUNA:LIGY atraktivním duelem na hřišti pražské Slavie (sobota 18.00).

ŘÍTÍME SE DO FINÁLE

Na předsezonní tiskové konferenci se však mluvilo logicky hlavně o stadionu, na který všichni fanoušci čekají dlouhé roky. „Nastupuje nová éra hradecké kopané, jsme šťastný, že jsme se toho dožili. Věřím, že využijeme všechny segmenty nové arény, aby sloužila nejenom sportovcům, ale všem Hradečákům. Jsem hrozně rád, že se řítíme do finále a moc se těším,“ řekl generální manažer FC Hradec Králové Richard Jukl.

Doplnila ho primátorka města a předsedkyně představenstva Pavlína Springerová: „My intenzivně hledáme strategického partnera pro klub. To je můj hlavní cíl a doufám, že v něm budeme úspěšní. Na sezonu se moc těším a držím našemu klubu palce.“ Zároveň připomněla datum 31. července, kdy by stavba měla být předána do rukou města. „Nemáme žádné informace o tom, že by finální termín měl být ohrožen. Stále počítáme s tím, že 5. srpna se hraje první zápas u nás v Hradci Králové.“

Generální manažer Richard Jukl, primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová a sportovní ředitel Jiří Sabou. Zdroj: Lubomír Douděra

Na soutoku Labe a Orlice je cítit hlad po fotbale, což potvrzují i čísla prodaných permanentních vstupenek. „Prodáno je více než 2000 permanentek a nejsou v tom naši partneři. Můj cíl byl prodat 3000 skutečných celosezonních permic a věřím, že se na takové číslo dostaneme. S tím bych byl velice spokojený,“ přiblížil Jukl. Klub navíc představil novou identitu - logo, maskota či gólový song. „Angažovali jsme nového marketingového ředitele Aleše Havla, který odvádí se svým týmem skvělou práci. Budeme v tom dál pokračovat,“ slíbil Jukl.

VYDAŘENÁ PŘÍPRAVA

Fotbalisté Hradce Králové za sebou mají náročnou přípravu, ve které sehráli šest utkání, ani v jednom z nich neprohráli.

„Příprava proběhla dobře. Já osobně jsem měl čas sžít se s novým týmem. Nejprve jsme byli čtrnáct dní v Hradci, poté následovalo soustředění v Písku, kde jsme dokončili hlavní část fyzické přípravy. Měli jsme tam velice kvalitní podmínky a dlouho se nám vyhýbala i zranění. Po návratu ladíme formu doma. Jsem rád, že až na některé fáze duelu s Žižkovem, byl přístup hráčů velmi dobrý, tým má charakter,“ zhodnotil letní období nový kouč Votroků Jozef Weber, který po dvou vydařených sezonách nahradil Miroslava Koubka. „Bude to bezpochyby těžké, ale věřím, že navážeme na předchozí ročníky,“ doplnil.

Votroci nadělili Spartě bůra. Pilař se poprvé po svém návratu střelecky prosadil

Kádr Hradce zažil výraznou obměnu. Na východě Čech skončili gólman Reichl a hráči Kubala, Trusa, Novotný a Ryneš. Naopak přišly posily Krejčí, Pilař, Heidenreich, Šašinka, Juliš a Zadražil. „V klubu zažíváme turbulentní období. Změn v týmu bylo i na mě už dost, ale tou nejzásadnější je příchod nového trenére Jozefa Webera, kterému přeji, aby byl stejně úspěšný jako jeho předchůdci,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.

A jaké jsou cíle pro novou sezonu? „Chceme se vyhnout barážové skupině. Pokud skončíme do 10. místa, bude to pro Hradec velký úspěch v těch podmínkách, které zatím máme,“ dodal Sabou.

Velké očekávání od nové sezony má i navrátilec a exreprezentant Václav Pilař. „Jsem nesmírně rád, že jsem zpátky v Hradci. Těšil jsem se, až poznám mančaft, pár kamarádů tu stále mám. Soustředění v Písku nám bohatě stačilo a nepotřebovali jsme ani jezdit nikam do zahraničí. Kluci táhnou za jeden provaz a díky tomu bylo přivítání nás nových hráčů lehčí. I když máme na začátku těžký los, tak tam se ukáže, jak na tom jsme.“

Zápasy v přípravě



SK Libčany – FC Hradec Králové 0:4

FC Hradec Králové – FC Sellier&Bellot Vlašim 1:1

FC Hradec Králové – MFK Vyškov 3:1

FC Hradec Králové – FC Silon Táborsko 3:0

FK Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové 2:2

FC Hradec Králové – AC Sparta Praha B 5:1