Temabulding v podobě výšlapu na Sněžku s Votroky neabsolvoval. Gólman Hradce Králové Adam Zadražil má v těchto dnech jiné (příjemné) starosti. Poprvé byl nominován na sraz reprezentačního áčka pro zápasy v Gruzii a doma s Ukrajinou. „Je to nějaká souhra okolností, že jiní kluci momentálně nemůžou, takže pro nás se naskytla příležitost a moc si té šance vážím. Určitě je to pro nás šance se ukázat,“ uvedl na čtyřiadvacetiletý fotbalista na tiskové konferenci.

Z Hradce Králové až do národního týmu, to je velká pocta. Naposledy to dokázal před více než dvěma lety Adam Vlkanova. „Užívám si to, je to takový splněný sen a zároveň je to pro mě něco nového,“ přiznal Zadražil pro klubový web.

I proto se vydal pro informace za zkušenějším kolegou z týmu. „Trošku jsem vyzvídal u Vaška Pilaře, co mě čeká a jak to na srazu bude vypadat. Říkal samé pozitivní věci,“ usmál se.

Zadražil na sraz odjížděl po prohře 0:2 doma s pražskou Spartou. S inkasovanými brankami od Haraslína a Rrahmaniho však nemohl nic dělat.

Už bez něj se jeho spoluhráči vydali v ponděli na nejvyšší horu České republiky, aby v Krkonoších utužili kolektiv.

„Na instagramu jsem viděl fotky a popravdě mě to docela zamrzelo. V Hradci máme skvělou kabinu, s kluky si rozumím a je mi jasné, že si užili skvělý den plný zábavy,“ pokračoval gólman Votroků.

Reprezentační tým se v sobotu od 18 hodin představí v Gruzii. V pondělí od 20.45 pak v Edenu vyzve Ukrajinu. Oba duely se budou hrát v rámci Ligy národů.

Jestli se Zadražil objeví mezi třemi tyčemi, sám hráč ještě nevěděl. „S trenéry jsme se zatím o sestavě vůbec nebavili. Nedokážu říct, jak to bude vypadat,“ uzavřel.

Jeho kolegy na srazu jsou Matěj Kovář z německého Leverkusenu a Jakub Markovič z ostravského Baníku.