Ze zpomalených záběrů lze vyčíst, že Kuchta jednal úmyslně. „Byl to zkrat. Je to neomluvitelné a určitě dostane disciplinární trest. Myslím, že dobře věděl, co dělá,“ měl hned jasno bývalý sparťan Milan Fukal.

„Každému hráči se v průběhu kariéry asi nějaký ten zkrat stane. I mně se to stalo. Možná v tom byla určitá frustrace z předchozích dnů, kdy Sparta vypadla z Evropské konferenční ligy. Hráči to mají v hlavách, a když se nedaří, tak to někdo unese a jiný ne,“ zamyslel se bývalý ligový hráč David Jarolím.

Kuchta je pověstný divokou náturou a snadno se nechá vytočit. Možná jeho zkrat způsobil i humbuk, který se rozpoutal po přestupu do Sparty kvůli jeho slávistické minulosti. Každopádně to má dopad na celý tým.

„Hráč musí být nad věcí a zachovat chladnou hlavu. Je to neprofesionální. Pyká za to pak mužstvo i člověk sám. Je to nesmyslné, ale je to člověk, který dělá chyby. Musí se z toho poučit,“ řekl Jarolím.

Mohl se stát velký průšvih

Místo naplňování ambiciózních cílů musí Sparta hned na úvod sezony řešit pořádné trable. Letos ještě nevyhrála a v předkole Konferenční ligy vypadla s průměrným Vikingem Stavanger. Aby těch problémů nebylo málo, teď ještě přijde o Kuchtu, kterého čeká disciplinární trest.

„Počítám, že určitě padnou tak tři až čtyři zápasy. Bude se brát ohled i na to, jestli byl v minulosti trestaný. Každý ale předpokládá, že to bude vyšší trest,“ přikývl Jarolím.

„Byla tam hlava, to není sranda. Dá se to přirovnat k zákroku na Petra Čecha. Opravdu tam jde o velký průšvih,“ zdůraznil Fukal. „Myslím, že dobře věděl, že dojíždí ležícího gólmana. Přál bych si, aby to byla nešťastná náhoda a disciplinárka k tomu přihlédla. Nemyslím si ale, že to tak bude. Bude to trest na tři až pět zápasů.“

Sparta se pod novým koučem Brianem Priskem trápí. Podle bývalého stopera letenského klubu to ale není o dánském trenérovi. „U Sparty jsou deficity ve věcech z minulé sezony. Budou asi potřebovat chvilku čas, aby se to v hlavách otočilo. I fyzička podle mě není úplně v pořádku,“ poukázal na nedostatky Fukal.

„Už v dvojzápase s Nory mi hrozně chybělo takové přesvědčení, že teď dáme gól a zlomíme to. To tam nebylo. To pramení z fyzické přípravy a je to hodně v hlavě. Teď jsou bohužel v takové fázi, že začali špatně, což umocnilo vypadnutí z Evropské konferenční ligy.“