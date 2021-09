Sezona 1959/1960. To byl ročník, na jehož konci slavili fotbalisté Spartaku Hradec Králové mistrovský titul, naopak pardubická Dukla z nejvyšší soutěže sestoupila. A především: V této sezoně došlo na poslední souboj Pardubic a Hradce Králové v první fotbalové lize.

Až dnes, po dlouhých jednašedesáti letech, se dva východočeští rivalové utkají o body v elitní soutěži. V posledních letech se oba kluby potkávaly na druholigové scéně. Naposledy se hrál vzájemný zápas loni v červnu a v Pardubicích žádná branka nepadla.

Pohled do ligové historie

První fotbalová liga – sezona 1959/1960:

5. kolo: VTJ Dukla Pardubice – TJ Spartak Hradec Králové 3:1 (góly: Kopanický 2, Halmo – vlastní Jarábek).

18. kolo: Hradec Králové – Pardubice 1:0 (Tomášek).

Po sezoně pardubický tým postoupil do nejvyšší soutěže, to samé po roce zopakoval Hradec Králové. Východočeské prvoligové derby dnes naservíruje osmé kolo FORTUNA:LIGY.

„Po 61 letech? To jsem se dozvěděl tento týden, dokonce od manželky. Je to další historický milník. Po dlouhé době se Pardubice a Hradec dočkají ligového klání mezi sebou,“ poznamenal pardubický trenér Jiří Krejčí.

Výjimečnost duelu bude lákat diváky z obou měst, i když se hraje v netradičním pátečním termínu. A navíc v Mladé Boleslavi, protože oba kluby hrají nejvyšší soutěž na vypůjčených stadionech.

„Ligové derby mezi Hradcem a Pardubicemi se nehrálo nějakých šedesát let, pro každého fanouška fotbalu je strašně lákavé vidět ho na vlastní oči. A je jedno, jestli se hraje ve středu dopoledne, v pátek večer, nebo v neděli,“ uvažuje Adrian Rolko, asistent trenéra Hradce.

Derby napíše na obou stranách mnoho příběhů. Právě Rolko zažil jako hráč řadu derby zápasů už v mládeži. „Dvě města k sobě mají blízko, je to pro nás nejtřaskavější zápas. A pro Pardubáky taky. Vždycky to bylo vyhecovanější od trenérů, od rodičů i od nás,“ řekl.

Současní pardubičtí trenéři Jiří Krejčí a Jaroslav Novotný mají pro změnu ve svém fotbalovém životopise i hradeckou kapitolu. Podstatně déle ovšem Krejčí spojil svůj život s Pardubicemi. V místním klubu už jako trenér působí dvacet let.

„Jak říká Martin Shejbal, tak krev už mám vyměněnou. Koluje mi tam ta pardubická, jsem tady mnohem déle,“ usmál se Krejčí a ještě dodal: „Osobně to neberu. Rozumím tomu tak, že se utkají dvě sousední města a je to derby.“

S úvodním výkopem v 19 hodin půjdou veškeré historické milníky stranou. Bude se bojovat o důležité ligové body, kterých má Hradec nyní v tabulce o tři více než Pardubice.

„Někdo říká, že to je zápas roku. Já tvrdím, že to je důležitý zápas, ale rozhodně ne zápas roku. Víme, jaké nás čeká rozlosování, přijdou další těžcí soupeři. Budeme se snažit připravit co nejlépe, abychom bodovali,“ prohlásil trenér Pardubic Krejčí.

Hradec vyhrál poslední dva ligové zápasy. „Je to taková vzpruha do další práce – kluci si potvrdili, že v lize jde o několik málo chyb, několik málo šancí. Snad to uplatní i v pátek,“ doplnil hradecký asistent Rolko.

Pardubická motivace je taky jasná – uspět a dotáhnout se na rivala. „Hradec si zakládá hlavně na zodpovědné obraně a důrazu. Dokázal teď dvakrát vyhrát, ale my se pokusíme jim tuto vítěznou šňůru přetrhnout,“ uvedl pardubický obránce Filip Čihák.

„Čeká nás houževnatý a silný soupeř, který už si zahrál ligu a udělal krásné výsledky. Bude to devadesát pět minut tvrdého boje, nikdo nikomu nic nedá zadarmo,“ dodal ještě Rolko.

Mladá Boleslav dnes hostí východočeský souboj. Derby Hradec Králové – Pardubice má výkop od 19 hodin.