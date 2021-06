Šestadvacetiletý Souček nastoupil ve všech 38 kolech Premier League a s 10 góly byl nejlepším střelcem londýnského týmu společně s Michailem Antoniem.

West Ham, kde působí i český obránce Vladimír Coufal, skončil na šestém místě tabulky a kvalifikoval se do skupiny Evropské ligy. "Kladiváři" také vytvořili klubový rekord v počtu bodů v jedné ligové sezoně (65).

"Byla to úžasná sezona. V té minulé jsme bojovali o záchranu a teď máme Evropskou ligu," řekl Souček v rozhovoru pro klubovou televizi.

Anglii si podmanil. Ve West Hamu jsou z jeho výkonů paf, třešničkou na dortu je boj o cenu pro nejlepšího hráče sezony.

"Velký muž. Král bramborového salátu. A náš nejlepší střelec sezony," stojí na klubovem twitteru londýnského celku. "Byl naprosto výjimečný," dodal kouč West Hamu David Moyes.

? @tomassoucek28 has been nominated for the Premier League Player of the Season award! — West Ham United (@WestHam) June 1, 2021

"Samozřejmě mám z nominace velikou radost. Je to důkaz, že se mi sezona povedla a že jsem byl pro tým platný. Vždycky pro mě byl důležitější týmový úspěch, takže největší radost mám z toho, co West Ham v této sezoně dokázal. Ale být v jedné nominaci s nejlepšimi hráči světa, je pro mě samozřejmě obrovská čest. Teď se soustředím na to, abych pomohl podobně reprezentaci na Euru," vzkázal Souček z italského soustředění.

V nominaci jsou vedle Součka středopolař Kevin De Bruyne a obránce Rúben Dias z mistrovského Mancheseteru City, další záložníci Bruno Fernandes (Manchester United), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Mount (Chelsea) a útočníci Harry Kane z Tottenhamu a Mohamed Salah z Liverpoolu.