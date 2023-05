Nikdy s ním nebyla nuda, jeho historky jsou legendární. Enfant terrible českého fotbalu Egon Vůch, který svůj talent jen tak zahodil a oddával se bohémskému životu, si v podcastu Tomáše Řepky Red Card utahoval z Tomáše Součka a hlavně Vladimíra Coufala, nyní hvězd West Hamu. A vůbec si nebral servítky, stejně jako kovaný sparťan Řepka.

Egon Vůch měl našlápnuto ke hvězdné kariéře. Jenže ji sám zazdil různými eskapádami mimo hřiště. Měl konflikty s trenéry, neřešil životosprávu. Kdysi talentovaný záložník promluvil o některých svých démonech v pořadu Red Card fotbalového bouřliváka Tomáše Řepky, který zažil plno vzletů i pádů a nakonec skončil až ve vězení.

Vůch se bez obalu bavil o sázení, ke kterému ho přivedl v devíti letech jeho otec, dluzích, šmelení falešných peněz i lichvářích. Ale třeba i o tom, že má zálibu ve starších ženách. „Může mít 55 let, když je prachatá a udržovaná. Nejstarší bylo 62 a vyndávala si zuby, ale to bylo jediný špatný,“ smál se.

Řeč se ale točila hlavně kolem fotbalu. Na přetřes přišel i liberecký Slovan, pro Vůcha vůbec nejlepší angažmá. „Liberci jsem ukrutně pomohl, dával jsem krásný góly v předkolech evropských pohárů. Za mě nejlepší štace, největší úspěchy a vzpomínky,“ rozzářil se při vzpomínce Vůch.

Jen talent nestačí

Během úspěšného období pod Ještědem se potkal se dvěma parťáky, kteří to dotáhli až do anglické Premier League. Ano, jsou to Tomáš Souček a Vladimír Coufal, česká dvojka z West Hamu a nepostradatelní reprezentanti. Zatímco oni teď hrají s největšími hvězdami (na hřišti se mimochodem potkali i s Vůchovým idolem Cristianem Ronaldem), kariéra plzeňského rebela skončila v troskách. Přitom bylo jasně vidět, kdo má víc talentu. Jenže ten nestačí.

Egon Vůch v podcastu Red Card Tomáše Řepky:

„Oni nebyli lepší než ty, a teď hrajou Premier League. Jaký to pro tebe je?“ zajímalo Řepku, který právě ve West Hamu zanechal výraznou stopu, stal se hrdinou londýnského klubu a fanoušci Hammers na něj dodnes rádi vzpomínají.

„Na rovinu? Ne že bych jim to nepřál, ale jsem z toho vyřízenej,“ zakroutil hlavou Vůch. On i Řepka nenechali nit suchou hlavně na krajním bekovi. V pomlouvání si společně notovali. „Coufal v Premier League, vždyť on si ani neuměl zavázat botu,“ přisadil si sparťan Řepka.

„Já vím, ne že bychom se mu smáli, ale říkali jsme mu: Radši to přihraj a oběhej to, dej nám to a my to vymyslíme. Z pěti centrů to čtyřikrát kopnul za bránu,“ nechápal Vůch. „Na druhou stranu klobou dolů, z jakýho hovna co dokázal.“

Neohrabaný Souček?

Ze Součka si zase utahoval kvůli jeho neohrabanosti. „Trpišák (trenér Trpišovský) nevěděl co s ním, je sice vysoký, ale to je málo. Pak se Folprecht zranil a dostal šanci. Jeden zápas na prd, ale pak se začal rozehrávat a už to šlo. Když to vezmu, byl jsem tam já a pár dalších, kteří jsme to táhli. A ve finále kdo z nás někde je?“ povzdechl si Vůch. „Ty, co netahali, hrajou Premier League,“ žasnul Řepka.

„Z toho jsem hotovej. Možná kvůli těm dvěma mi to ještě víc šrotuje, že jsem o ten fotbal přišel. Mohl jsem dokázat mnohem víc, to ví každý, i já,“ přiznal Vůch, který moc dobře ví, že si za většinu malérů může sám.

Z Liberce odešel v roce 2017 kvůli problémům s lichváři do Kazachstánu. Po návratu do Čech se neúspěšně pokoušel o restart v Příbrami, teď kope třetí ligu za Domažlice společně s dalším průšvihářem Davidem Limberským. „Chtěl bych samozřejmě výš, fotbalově na to pořád mám, ale s mojí reputací mě nikdo v lize nevezme,“ konstatoval dvaatřicetiletý Vůch.