Výhru slávistů gólem podpořil Tomáš Holeš, odchovanec Hradce, jehož trenér Jindřich Trpišovský přeškolil z obránce na defenzivního záložníka. „Dneska hrál výš, měl jinou roli, ale myslím si, že Tomáš hrál ještě líp než v Mladé Boleslavi. Byl nebezpečný, dostával se často do vápna, s Nicem (Stanciu) má z týmu nejlepší střelu. Je velmi platný v šestnáctce, produktivní, dobře prostor doplňuje,“ chválil Holeše kouč Trpišovský.

Další bývalý Votrok a také slávista Jaroslav Zelený, momentálně hostující v Mladé Boleslavi, musel skousnout debakl v Plzni.

V dresu domácí Viktorie se hattrickem blýskl Aleš Čermák, odchovanec Sparty, který fotbalové ostruhy sbíral na hostování v Hradci Králové. „Je na sebe hodně náročný. Těší mě, že proměnil šance, které mu mančaft připravil. Těžil z práce spoluhráčů, ale i z vlastní šikovnosti,“ uvedl trenér Adrian Guľa na adresu Čermáka, kterému na jednu trefu nahrával Joel Kayamba, rychlík z afrického Konga, jehož pro velký fotbal v tuzemsku připravily Hlinsko a Pardubice.

Glosa Jiřího Fejgla: Holeš do garáže nepatří



Zdroj: Deník / Lukáš KaboňBavič Petr Švancara obohatil český fotbal jedním nezapomenutelným termínem. Když hodnotil své angažmá ve Slavii, prohodil: „Byl jsem jako mercedes, který nechali v garáži.“ Slavia ho kdysi koupila za 24 milionůz Brna, jenže on se neprosadil. No, mohl si za to sám…



V posledních měsících však jeho legendární hlášku připomněl případ Tomáše Holeše, který do většího světa vylétl z Hradce Králové. S ním vyhrál juniorský titul, pod Václavem Kotalem začal kopat ligu, dostal se do reprezentace do jedenadvaceti let.



A to je kvalifikace pro větší klub, proto ho koupil Jablonec, kde válel. „Když měl formu, byl to pro mě nejlepší hráč historie, který se v Jablonci pohyboval,“ pronesl pro O2 TV boss klubu Miroslav Pelta. To je asi přehnané, Pelta se zřejmě nechal unést tím, že Holeše prodal Slavii v létě 2019 za ohromných 40 milionů. To ostatně on vždycky uměl.



Pracovitý kluk však v Edenu mírně zapadl, neprosadil se přes reprezentanta Vladimíra Coufala. Až nyní se zdá, že se časy mění. Z pravého beka udělal trenér Jindřich Trpišovský defenzivního záložníka - a byla to trefa.



Holeš sice není luxusní mercedes, ale dokáže být rychlý i atraktivní jako kdejaký sporťák. Snad už z garáže vyjel natrvalo, nepatří do ní.