Fotbalisté Opočna a Přepych si na úvod vzájemného derby-střetnutí střihli klasické bago ve středovém kruhu a vyvolali tak zmatek mezi rozhodčími.

Cíl netradičního zahájení duelu byl jasný. „Chtěli jsme dát symbolicky najevo svoji nespokojenost s dlouhodobým stavem českého fotbalu,“ napsal po zápase na facebook trenér domácího celku Martin Šnajdr.

„Především personálním obsazením na všech úrovních FAČR – od okresních přes krajské fotbalové svazy až po samotné vedení FAČR, v nichž působí bývalí rozhodčí, kteří svým konáním, loajálností a poslušností vůči panu R. B. jsou spoluzodpovědní za atmosféru a systém nastavený v našem nejpopulárnějším sportu a k jeho zlepšení a progresu rozhodně nepřispívají,“ pokračoval v prohlášení a symbolicky předal štafetu dalším klubům po celé republice s heslem „Fotbal není FAČRu, fotbal je NÁŠ sport!“

Protest ve formě baga, jehož důvody zazněly pro diváky přímo na stadionu, velmi zmátl sudí delegované na tento zápas, kteří po chvíli akci přerušili a nechali utkání znovu zahájit.

„Ještě dlouho po zápase studovali rozhodčí společně s delegátem soutěžní řád, ale žádnou oporu v něm najít nemohli, protože ani jeden tým neporušil nic, za co by měl být potrestán. Ale víte, jak to v českém fotbale chodí. Pokud KFS bude chtít oba týmy nějak trestat, bude to jen další výsměch všem, kteří to s fotbalem myslí dobře! A sami bývalí rozhodčí, dnes členové KFS, jen potvrdí vše, na co upozornily oba týmy, že tady existuje jen jeden proud a vlastní názory se nenosí,“ popisoval Šnajdr.

Poté, co rozhodčí znovu odstartovali duel, už se hrál opět fotbal a Opočno slavilo vítězství 5:2. Prestižní sousedské derby se hrálo před skvělou kulisou, na stadion dorazilo čtyři sta diváků.