Čas od času si totiž zdejší pažit někdo splete s autodráhou a jeho (ne)rovnosti upravuje k obrazu svému.

Jako například letos v dubnu, kdy po svém řádění v době koronavirové milovník nepokojů zanechal na hřišti několik vyjetých kolejí.

„Musím říct, že překvapení to pro nás ani nebylo. Nestalo se to totiž poprvé a nejspíš ani naposled. Bohužel doplácíme hodně na to, že nemáme areál (hřiště) oplocený a je tedy volně přístupný. Pak není problém, aby na něj kdokoliv vjel a užil si svých pět minut slávy,“ řekl před půl rokem Krkonošskému deníku sekretář místního oddílu Tomáš Roman, jenž nastínil, že chvíli potrvá než koleje zarostou trávou.

A propos. Jsou to asi dva měsíce, kdy se situace s vyjetými kolejemi opakovala.