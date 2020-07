O devět let později jsou z nich sledované postavy českého fotbalu. Malinský se vypracoval mezi nejzajímavější hráče ligy, Kotal řídí přestavbu tápající Sparty.

Dnes večer mu může jeho bývalý svěřenec pořádně rozdrbat plány. Hraje se finále Mol Cupu, domácího poháru, v němž Malinského Liberec přivítá od čtvrt na devět večer tým z Letné.

Jelikož Sparta nezískala žádnou trofej už šest let, je jasné, jak klub baží po vítězství.

Malinský bude proti, měl by být libereckým tahounem. Ve třech duelech v sezoně proti Spartě dal čtyři góly, ale… Naposledy (už za Kotalovy vlády) se neprosadil. „Trenérův styl jsme pocítili, věříme, ze naši trenéři zvolí taktiku, která povede k úspěšnému konci,“ řekl křídelník.

Však se také sparťanský kouč na žáka chystal. Věděl, že Sparta musí liberecký expres zbrzdit. „Nebudu prozrazovat, co jsem radil, nebylo by to fér. Vím, že Tomáš je hodně emotivní, prožívá to, chtěli jsme toho využít,“ popsal Kotal.

Jak dopadne jejich pohárový střet?