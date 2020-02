Co blázníš, slyšel, když šel do Polska. Dnes Petrášek stojí krok od reprezentace

/ROZHOVOR/ V létě 2016 vyrazil do Polska, až do třetí ligy, a mnozí se mu smáli. „Lidi mi říkali, že jsem se zbláznil,“ vzpomíná Tomáš Petrášek, fotbalista původem z Čestic nedaleko Rychnova nad Kněžnou, který od patnácti let kopal za Hradec Králové.

Tomáš Petrášek. | Foto: archiv