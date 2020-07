Tři týdny čekání na dohrání skupiny o záchranu vyvrcholily ve čtvrtek oznámením z opavské kabiny o nakaženém hráči koronavirem. Překvapení? Sotva.

Zápasy celé skupiny se tedy odkládají a v praxi ruší, protože by se liga nestihla dohrát do termínu 2. srpna, který stanovila UEFA. Je příhodné, že se kvůli koronaviru nedohrála zrovna skupina o udržení, zatímco zbylé dvě ano.

Můžeme si jen čile zaspekulovat, kolikpak hráčů v týmech skupiny o titul a o Evropu mělo asi v průběhu minulých týdnů problémy, neřku-li byli rovnou nakažení, ovšem oficiálně to nikdo nehlásil, neboť nebyl důvod. Pokud bylo někomu špatně, šel k lékaři. Sám. Kluby z této části ligového spektra měly zájem sezonu dohrát. A to jen dokládá nesmyslnost nadstavbových skupin, které předloni uvedla Ligová fotbalová asociace v život.

S odůvodněním, že tak hraje „celá“ Evropa. Což nehraje. V Anglii, Německu, Itálii a dalších předních ligách se k nějakým nadstavbám nemají důvod uchylovat. Jasně, česká liga má ke statutu přední evropská liga asi tak blízko jako Donald Trump k ceně Tichošlápek roku, avšak když už jsme zmínili Anglii, co takhle pánové z LFA nahradit absenci nedostatečného počtu zápasů, na kterou jste se dovolávali a kvůli které byly nesmyslné nadstavby zřízeny, vytvořením jiné soutěže?

Například Ligového poháru, jaký mají právě v Anglii, Německu, Francii a podobně pro ligové týmy? V českém případě tedy pro kluby od první po třetí ligu. Nějaký vhodný formát zajišťující prvoligistům těch pět sezonních zápasů navíc, by se jistě našel. A dala by se tím i vážnost pohárové soutěži, po které se už léta volá. Z Ligového poháru by se rovněž postupovalo do pohárové Evropy, a třeba by k nim ligové kluby nepřistupovaly jako k Českému fotbalovému poháru, tedy jako k povinným přátelákům s nasazením hráčů mimo základní sestavu. Aspoň v úvodních kolech.