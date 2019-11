V té minulé přitom málem spadli, teď jsou po čtrnácti odehraných kolech druzí se 32 body. Na první Vysoké Mýto ztrácí čtyři body. Náchod je na podzim produktivní, ale co ho zdobí nejvíce je skálopevná obrana. S 11 obdrženými brankami má jednoznačně nejlepší defenzívu v soutěži. Fantastický podzim zakončí o víkendu šlágrem na hřišti lídra.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Kolaps Rychnova v Červeném Kostelci

Do utkání krajského přeboru v Červeném Kostelci vstupovali fotbalisté Rychnova nad Kněžnou jako favorité. Svoji úlohu potvrzovali, po první půli vedli jasně 2:0. V 53. minutě zvyšoval už na 3:0 Zimmer a zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže poté přišel totální rychnovský kolaps. Červený Kostelec dokázal do 81. minuty vyrovnat na 3:3. A to nebylo všechno, když už to vypadalo, že utkání spěje do penaltového rozstřelu, zkázu Rychnova dokonal v 92. minutě Veselňák, jenž vystřelil domácím velice důležité tři body. Naopak hostující Spartak může ztráty litovat.

Komentář Jiřího Fejgla: Úkol: Zastavit vlny

Tři ztráty na začátku, pak perfektní období. Poté dvě (v tu chvíli) nečekané prohry. Na konec první poloviny FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sebevědomé vítězství a návrat mezi kluby reálně usilující o postup do nejvyšší soutěže.

Je to trochu klišé, ale v tuto chvíli se hodí. Hradečtí fotbalisté propluli patnácti koly, jež včera uzavřeli jasnou domácí výhrou nad Vítkovicemi, druhé ligy jako parníček po rozbouřeném moři. Nahoru, dolů, přeskakovali vlny.

Pokud klub chce - a je logické, že ano - ve druhé části, jež začne za čtrnáct dnů prvním „jarním“ duelem na stadionu velmi silné Dukly (jednoho z přímých rivalů Votroků), usilovat a průnik mezi první tři týmy tabulky, je potřeba vlny zastavit. Druhá liga je sice vyrovnaná, ale zaváhání se soupeři ze spodku či středu tabulky (Sokolov, Třinec…) mohou být fatální.

Vždyť vloni ztratil Hradec čtyři body s Vítkovicemi a přesně ten počet mu scházel k postupu do baráže…