Karviná/ Východní Čechy - Vyrostl v Poličce, do velkého fotbalu vlétl v Hradci Králové. V týmu Votroků začal hrát už v devatenácti letech první ligu. A v sobotu se Tomáš Holeš, šikovný pravý obránce, doslova zapsal do historie severočeského Jablonce.

Karvinští fotbalisté (v bílém) svým výkonem proti Jablonci zaujali. | Foto: Tadeáš Bednarz

V duelu FORTUNA:LIGY v Karviné dal 1000. gól klubu v nejvyšší soutěži. To je meta!

„Věděl jsem to, před zápasem jsem na tu statistiku narazil,“ vykládal pětadvacetiletý borec v rozhovoru pro klubový web. Jedinou vadou na kráse jeho gólu je výsledek utkání. O evropské poháry hrající Jablonec prohrál na hřišti posledního týmu tabulky 1:2.

„Měli bychom v Karviné bodovat. Je to tady pro nás nějaké prokleté. Jsem tu potřetí a potřetí jsem prohrál. Čím to je nevím, nějak nám to tu prostě nesvědčí,“ láteřil zadák, jenž do týmu přišel z Hradce před rokem a půl.

Jablonec padl na severu Moravy během podzimu i v poháru, na to především Holeš narážel.

To je pro ambiciózní Jablonec nepříjemné, na druhou stranu sám Holeš jede na úspěšné vlně. V základní sestavě je stálicí, zahrál si Evropskou ligu. Na podzim dal už tři góly, tedy stejný počet jako za prvních pět sezon v lize. Trefil se v obou posledních kolech.

„Dostanu se tam, ale někdy je potřeba zachovat trochu klid. Dřív když jsem se v těch šancích zjevil, tak jsem byl zbytečně unáhlený. Teď se to snažím řešit víc v klidu. A vychází to,“ pochvaloval si.

Jeho rozlet by se mohl projevit kariérním posunem. Spekuluje se o zájmu Sparty.