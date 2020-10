V malém městě vyvolalo Klupákovo jméno v korupčním případu údiv. Deníkem oslovení lidé ho tu mají nejen za schopného ředitele, ale i férového chlapa.

V pondělí 19. října už Klupák neseděl u policie, ale v ředitelně litoměřické základní školy Na Valech. „V tuto chvíli nevím, co bych vám k tomu říkal, jak bych se k tomu měl vyjadřovat,“ reagoval nejprve na telefonát redaktora s tím, že tak postupuje i po dohodě s právníkem, a nadto neví, jak vypadá spis. O opuštění pozice ředitele kvůli trestnímu stíhání vůbec neuvažuje.

„Ať je ta kauza nevím jak veliká, s mým civilním zaměstnáním nemá nic společného. Na škole funguji absolutně bezúhonně a jsou za mnou výsledky. Nevíme, co se s tou kauzou bude dít dál, a pořád máme presumpci neviny,“ řekl dál Klupák. Trochu více převrací v rukou funkci zastupitele, nejspíš s ohledem na pověst své strany ODS, která městu už léta vládne s podporou menších stran. „Nechci, aby to na někoho vrhalo stín. Ale tím, že necítím vinu, nevidím ani důvod, proč bych měl z nějakých pozic odstupovat,“ uzavřel Klupák.

Osobní důsledky

Prvního litoměřického místostarostu a poslance Karla Krejzu, který má v kompetenci také školství ve městě, kolegův svízel vůbec netěší. Pokud osobní důsledky z trestního stíhání nevyvodí sám Klupák, podle Krejzy ho ale město nemůže z funkce odvolat s ohledem na školský zákon. V případě pravomocného odsouzení by Klupák přestal být ředitelem automaticky. „K tomu ale máme daleko. A je spousta příkladů, kdy z velkých akcí nakonec nebylo nic. Že byl u výslechu a pak šel domů, neznamená, že se něčeho dopustil. Ale sledovat to budeme,“ ujistil Krejza, podle kterého si Klupák jako ředitel vede nadmíru dobře.

Vývoj kauzy bude bedlivě sledovat i předseda litoměřického Sokola a Klupákův kolega ze sportovní komise Jan Hrkal ze Strany zelených, která sedí v litoměřickém zastupitelstvu v opozici. „Pokud je v tom sebeméně pravdy, myslím si, že je to na odstoupení z funkce ředitele, ze sportovní komise i ze zastupitelstva,“ má jasno Hrkal. „Je v každém případě potřeba, aby se to dořešilo. Bylo by to určitě amorální. Nepřispívá to k rozvoji sportu ani morálky ve škole,“ dodal litoměřický zastupitel.

Na Jiřího Skřivánka ze Severočechů sedících s ODS v litoměřické radě jeho kolega ze sportovní komise působil dosud solidně a s úsudky chce počkat, až jestli Klupákovi něco prokáží. Místostarosta Václav Červín, lídr dalšího koaličního partnera ODS v radě, hnutí Sport a zdraví, vnímá Klupáka jako férového chlapa.

Pochybné zápasy

Červín vede jinou litoměřickou školu a nepochybuje ani o schopnostech kolegy v ředitelování. „Je to na něm. Pokud se cítí nevinen, rozhodně by neměl podnikat žádné kroky. Není důvod ho k tomu ani vyzývat,“ uvedl Červín. Ten také zauvažoval, jak by se v podobné situaci zachoval sám. „Kdybych věděl, že jsem nevinen, bojoval bych všemi silami k očištění svého jména. Pokud bych věděl, že jsem něco skutečně udělal, odstoupil bych,“ řekl Červín.

Litoměřice figurují v kauze kromě Klupákova jména podle zatím dostupných informací ještě jedním z pochybných zápasů. Podle šéfa FK Litoměřicko Roberta Mühlfaita se údajné provinění v souvislosti s postavením slabších hráčů do zápasu s Vyšehradem pojí s předchozím vedením klubu.