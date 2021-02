Komentář Jiřího Fejgla: Fotbalová drzost na třetí

Je to vychytralost, nebo drzost fotbalových mocipánů? Byli přichyceni, jsou minimálně podezřelí (někteří už obvinění, další to možná čeká) z finančních čachrů. Proto bleskově záležitost urovnají a mají za to, že je vše OK. Tenhle scénář zkoušejí už ve třetím případě.

Komentář Jiřího Fejgla. | Foto: Deník

Předvedl to bývalý místopředseda asociace Roman Berbr, jenž je obviněn z defraudace na Plzeňském krajském svazu. Sumu 850 tisíc vrátil ještě z vazby. Podobně se zachoval Petr Lacina, jedenz hlavních pořadatelů dětského turnaje Ondrášovka Cup. Dotaci 500 tisíc, již vyúčtoval s pomocí zfalšovaných podpisů, poslal zpět na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Kauza dezinfekce jede dál. V sídle fotbalové asociace zasahovala policie Přečíst článek › Také předseda asociace Martin Malík mluví o tom, že se kauza řešící alotrie kolem zajištění dezinfekce šaten klubů v celém Česku uzavírá vrácením peněz… Tak to ale být nemůže. Bankovní lupič se také nevyvlékne z trestu tím, že kořist odevzdá. Zkrátka nic nekončí. Lépe: Nesmí skončit.