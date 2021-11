Čtyřiadvacetiletý záložník si po nešetrném zákroku spoluhráče v tréninku poranil koleno, v úterý ve Švýcarsku podstoupil operaci přetrženého křížového vazu a minimálně do konce letošní sezony je mimo hru.

„Samozřejmě první dny jsem z toho byl hodně špatný. Převládá ve mně smutek i naštvání z toho, co se mi stalo,“ hlásí z Lugana.

Odchovanec Fastavu byl připravený na novou etapu života i kariéry, nyní musí svoji situaci přehodnotit. Přemýšlet jinak.

„Mentální stránka bude nejpodstatnější,“ ví dobře. „Musím být připravený a nastavený na dlouhou a nepříjemnou rehabilitaci. Nesmím se litovat, ale naopak vzít věci tak, jak jsou. Zranění ke sportu patří a já se musím udělat maximum proto, abych byl příští léto stoprocentně připravený,“ říká.

Zda bude pokračovat v Luganu, nebo se přesune jinam, momentálně neřeší. Ve známém švýcarském klubu má totiž smlouvu až do roku 2025.

A i když byl rozhodnutý najít si nové angažmá, po operaci potřebuje hlavně klid a čistou hlavu.

„Lidé z klubu chtějí, abych se hlavně brzy uzdravil. Taky mi domluvili nejlepšího chirurga, který mě operoval,“ upozorňuje. „Uvidím v létě, jak na tom budu. Zda budu pokračovat v Luganu, nebo odejdu jinam,“ pokračuje.

Hlavní je, že operace dopadla dobře a Macek může od pátku začít s dlouhou rehabilitací.

K situaci, kdy došlo ke zranění, se moc vracet nechce. „Na jednom z tréninků mi spoluhráč dost nešetrným zákrokem zajel do kolena a bylo to,“ povzdechl si.

I když byl bývalý hráč Juventusu, Bari nebo Cremonese mimo soupisku, jelikož má normálně platnou smlouvu, s týmem se normálně připravoval, udržoval v kondici.

Teď ale bude dlouhé měsíce bez fotbalu. Angažmá v Luganu mu zatím štěstí nepřináší. Přitom před příchodem do Švýcarska žádné zdravotní komplikace neměl.

Trable odstartovaly problémy s chodidly. Kvůli nim odehrál v první sezoně jen pár utkání. „Zbytek jsem bohužel i kvůli špatným rozhodnutím lékařů promarodil,“ štve Macka. „Nebylo to však zranění, jako spíše nemoc,“ posteskl si.

V dalším ročníku, kdy se dal zdravotně do kupy a vrátil se do formy, zase nedostal tolik příležitostí, kolik by sám chtěl a možná si i zasloužil. „Vytížení nebylo podle mých představ,“ připouští.

Před letošní sezonou by rozhodnutý k odchodu. Jelikož Lugano v létě změnilo vedení i majitele, čekal Macek na zimní přestupové období.

Kvůli operaci kolena ale musí své plány přehodnotit. Nyní je jasné, že ve městě na jihovýchodě Švýcarska v kantonu Ticino, který hraničí s Itálií, zůstane minimálně do příštího léta.

Rehabilitovat bude hlavně v zemi helvétského kříže, možná využije i péči odborníků z Turína. Dál bude po dohledem špičkového chirurga, který jej operoval.

Návrat uspěchat nechce. Na příští soutěžní ročník chce být maximálně nachystaný. „V tuto chvíli myslím hlavně na to, abych se co nejrychleji uzdravil a vrátil na trávníky. A jestli budu pokračovat v Luganu, kde mám ještě třiapůl roku smlouvu nebo přestoupím do soutěže podobné té švýcarské, v tuto chvíli neřeším,“ říká s tím, že v budoucnu nevylučuje ani návrat do Česka.