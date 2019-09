„Největší práce byla právě na lidech ze Sigmy. Ti toho měli opravdu dost ještě k sezoně, která je v plném proudu,“ odmítal zásluhy odchovanec Kožušan, bývalý hráč olomoucké Sigmy, belgický Brugg, Paris Saint Germain, Lille, Lazia Řím, Newcastlu, Hamburku….

Panečku, to byla kariéra! A samozřejmě také úspěšný reprezentant, abychom nezapomněli. Právě slavný tým trenéra Karla Brücknera z éry okolo bronzového mistrovství Evropy v Portugalsku 2004, který se utká s legendami Sigmy, pomáhal Rozehnal dávat dohromady.

„Organizační stránka mě bavila. Byla to příjemná práce,“ říká.

Teď už se těšíte, že bude organizaci konec?

Spíš už se těším, až to celé začne. A těším se vážně moc, až se potkám se všemi těmi velkými hráči. Ať už s bývalými spoluhráči z reprezentace, nebo s velkými postavami olomoucké historie.

Mimochodem, budete hrát za reprezentaci, za Sigmu, nebo za oba týmy?

Uvidíme, jak to bude nakonec. Původní plán takový byl, že bychom já, Tomáš Ujfaluši a Radek Kováč hráli za oba týmy, nabízí se to. Ale na sigmácké straně je těch borců přece jenom víc, tak by možná byla škoda zabírat jim místo. Ještě to není rozhodnuté. Každopádně tohle není priorita. Tou je oslavit krásné jubileum tímhle svátečním zápasem.

Natěšené hvězdy

Jak se vám skládal slavný reprezentační tým zase po letech dohromady? Byla to příjemná práce?

Bylo to příjemné. Já jsem s klukama vždycky rád mluvil. Každého jsem chtěl pozvat přímo aspoň přes telefon. Nechtěl jsem posílat esemesky nebo dopisy. Začali jsme to organizovat dlouho dopředu, abychom věděli, jestli vůbec je šance něco takového uspořádat. Byl jsem mile překvapený, že skoro všichni byli okamžitě té myšlence naklonění. Hned od začátku byly reakce skvělé. Jarda Blažek si to hned dával do kalendáře. I když to bylo několik měsíců dopředu, tak říkal, jak už se moc těší a že by mělo být víc takových akcí. Pozitivní ale byli skutečně všichni.

Bohužel úplně všichni se ale nesejdou.

Samozřejmě. Někteří už měli nějaké povinnosti dopředu dané. Pracovní, nebo i jiné. Termín je vcelku výhodný, že v reprezentační přestávce mohou mít volno i hráči, kteří ještě hrají jako třeba Milan Baroš nebo Tomáš Hübschman. Na druhou stranu se nabízí vyjet v reprepauze třeba s rodinou na krátkou dovolenou. Každý to musí pochopit, protože jindy nemají fotbalisté čas. Stejně tak je jasné, že s námi nebudou třeba trenér Šilhavý s Tomášem Galáskem a Liborem Sionkem, když budou s reprezentací na venkovním dvojzápase.

Dorazí Nedvěd?

Největšími taháky jsou samozřejmě asi Petr Čech a Pavel Nedvěd. Zatímco první už se omluvil, u druhého ještě je šance, že by mohl dorazit?

Na začátku účast přislíbili opravdu téměř všichni, samozřejmě s tím, že nebudou mít zrovna nic důležitějšího. V posledním měsíci se začala jednotlivá jména potvrzovat. Je to složité a u některých se to opravdu rozhodne až na poslední chvíli, třeba u Milana Baroše. Já budu věřit do poslední chvíle, že dorazí. I kdyby ale ne, tak si troufnu říct, že i jména těch, co už byli potvrzení, patří mezi skutečné veličiny nejen českého, ale i evropského formátu. Diváci se stoprocentně mají na co těšit a věřím, že se budou bavit.

Na koho ze spoluhráčů či olomouckých legend se těšíte nejvíc vy osobně? Můžete někoho jmenovat?

To asi ne. Těším se upřímně úplně na všechny. Blíž jsem asi měl k hráčům, kteří přicházeli do týmu ve stejnou dobu jako já, tedy Jarda Plašil, Honza Polák. To byla moje věková kategorie. Vzájemně jsme si trochu pomáhali a logicky se i trochu lidsky sblížili. Když jsem do reprezentace přišel, tak jsem byl opravdu vyjukané ucho a Pavlu Nedvědovi jsem snad dokonce vykal (směje se). Ale kluci jako Karel Poborský, Vláďa Šmicer, nebo Honza Koller, kteří už byli v té době velké hvězdy, nás vzali mezi sebe, a tak nebyl problém si sednout s kýmkoliv. I teď, když jsme se bavili, tak to nebylo žádné strohé povídání, ale příjemná konverzace. Pozvali jsme taky část realizačního týmu, takže i ti přijedou a za to jsem moc rád.

Stihnete nějaké předzápasové „soustředění“, nebo vzhledem k nabitému programu nebude čas?

To asi nestihneme (směje se). Možná Honza Koller dorazí dřív, protože v pátek má hrát další exhibici v Prostějově. Věřím ale, že i když se sejdeme až v den zápasu tak před ním, případně bude čas si popovídat a zavzpomínat na staré dobré časy.

Sám jste říkal, že vás organizace poměrně bavila a také že byste se rád věnoval charitě. Nebude pro vás třeba právě toto určitá cesta do budoucna? Organizace charitativních zápasů se přímo nabízí.

Toto jsem dělal pro Sigmu a její fanoušky, protože si takový zápas a takovou oslavu určitě zaslouží. Co se týká charitativních projektů, tak to máte pravdu, v této oblasti bych se opravdu rád angažoval. Hlavně bych chtěl pomáhat lidem, kteří to opravdu potřebují. Trochu už se rozkoukávám, spolupracuji s Dobrým místem pro život. Podílel jsem se třeba na akci Dobrogolf, která se bude konat 20. září a výtěžek půjde na Blanickou školičku. Tyto projekty mě baví. Snažím se využít své známosti. Určitě v tom budu chtít pokračovat.