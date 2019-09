Když se letos v červenci hrál v Praze CEE Cup, mezinárodní turnaj juniorských fotbalistů, byl to právě Felipe, kdo v dresu Palmeiras vstřelil mladým slávistům dvě branky. Jeho tým nakonec vyhrál 5:2 a posléze dospěl až do finále, v němž porazil Spartu.

Slávisté se nyní poohlížejí po posilách pro Ligu mistrů, ale současně myslí i do budoucna. A zaujal je právě Joao Felipe. Se spekulací o jeho možném příchodu do české metropole přišla jako první brazilská média. Útočně laděný fotbalista, který dokáže v ofenzivě zahrát na více pozicích, by měl nejprve posílit slávistický B tým hrající třetí nejvyšší soutěž.

Sestřih zápasu Slavia - Palmeiras: