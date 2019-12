Jak on v útoku Lipska, tak Tomáš Koubek v brankářském dresu Augsburgu nastoupili v základní sestavě a z počátku měl více důvodů k úsměvu reprezentační gólman. Už v osmé minutě totiž dostal hosty do vedení Niederlechner.

O pár minut později, po akci, která začínala právě u Schicka, zachránilo Koubka břevno. V sedmnácté minutě se poprvé tváří v tvář střetli oba čeští hráči, Schick dokázal na Koubka vyzrát, ale míči v cestě do prázdné brány zamezil Uduokhai.

Koubek si spravil chuť po necelé půlhodině hry, kdy povedeným zákrokem zneškodnil pokus českého útočníka. Čisté konto na straně hostí vydrželo do osmašedesáté minuty, to když srovnal Laime, jenž si předtím poradil s dalším českým hráčem ve službách Augsburgu Morávkem. který si zahrál poslední půlhodinu utkání.



Další chybu v defenzivě hostů využil deset minut před koncem Schick, jehož si při bránění standardní situace nikdo nevšímal a třiadvacetiletý rodák z Prahy hlavou poslal Lipsko do vedení. Zaznamenal tak čtvrtou branku v posledních pěti ligových utkáních. Hned nato inkasoval žlutou kartu za svlečený dres a po několika desítkách vteřin byl vystřídán.



Koubka pak překonal ještě Poulsen a Lipsko vyhrálo 3:1.