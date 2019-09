Je jedním z nejzdárnějších synů hradeckého fotbalu. Vždyť kdo z místních kopal Bundesligu, zaválel na mistrovství Evropy?

Václav Pilař, nynější záložník Sigmy Olomouc, ano. Přesto nezapomíná, odkud vzešel - na začátky v Převýšově, v novobydžovské Cidlině i v klubu Votroků.

I proto se rozhodl podpořit akci krajského svazu, která má v čase nedostatku přitáhnout nové zájemce do řad rozhodčích. „Fotbal se bez nich hrát nedá - jsou potřeba stejně jako my hráči i diváci. Potřebujeme najít nové kvalitní sudí,“ vysvětluje.

A vedle toho - jako každý - věří v kouzlo nového stadionu v Hradci.

Opravdu je podle vás nová aréna natolik zásadní?

Je důležité, aby teď kluci vyhrávali, ale stadion je ještě důležitější. Naláká to fanoušky, přinese to do města zase mnohem větší chuť do fotbalu. Co teď poslouchám, tak lidi nejdou na fotbal kvůli druhé lize a prostředí.

Může se Hradec posunout mezi lepší ligové kluby?

Proč ne? Já jsem hrál v Plzni, která na tom byla léta stejně. Chvíli první liga, chvíli druhá. Přišli tam dobří a chytří lidé, ne nějaký magnát z Číny, a najednou se to chytlo. Proč by to nešlo v Hradci. Mládež jsme měli vždycky skvělou, na ní by se to mělo postavit.

Zapojil jste se do náborové akce krajského svazu pro nové rozhodčí. Pískal jste někdy?

Ano, v šestnácti, sedmnácti. Dva roky jsem pískal především žáčky, ale trošku se mi to otrávilo. Není to sranda. Dost často na vás někdo řve. A já jsem spíš hru radši pouštěl, což se rodičům občas nelíbilo.

Pískal jste i dospělé?

Jen mával okresní soutěže.

Takže i tátu, který léta kopal za Převýšov?

Jo, jednou jsem tátovi nezvedl ofsajd, o kterém byl přesvědčený, a on mě málem zabil. (směje se)