Pavel Černý, Vratislav Lokvenc, Jaroslav Plašil, Václav Pilař. Co je spojuje? Fotbalově vyrostli v Hradci a předvedli se v Lize mistrů, na první světové scéně.

Ale od nich se to tak nějak čekalo. Vždyť šlo o reprezentanty, prvoplánové talenty, pozdější hvězdy.

Ale Jaroslav Zelený? Tenhle mladý muž, který v Hradci často dráždil fanoušky svou zdánlivou odtažitostí od zápasů.

Ale je to tak. Tenhle blonďák s precizní levačkou neuvěřitelně zaválel v úterýv podvečer na San Siru, kde sídlí proslulý Inter Milán.

Pražská Slavia tady remizovala 1:1 (mohla i vyhrát, ne že ne) a Zelený k tomu přispěl zásadním podílem na gólu i skvělým výkonem po celou dobu, kdy byl na hřišti.

„Vzpružilo mě, že jsem se hned chytil. Myslím, že pak jsem to odehrál jakžtakž,“ vykládal poté českým novinářům v Miláně.

Jakžtakž? Slabá slova, Zelený byl zlatý.

„Vytrhl nám trn z paty,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci. „Ale Jarda je náš tajný trumf,“ doplnil.

Zloděj míčů

Dva míče získal za třicet minut na hřišti Jaroslav Zelený v souboji s Interem Milán. To dělá při přepočtu šest na zápas, což je velmi dobré číslo.



Jeho další statistiky:

1 střela

11 přihrávek

9 úspěšných

Úspěšnost 82 procent

Šlo o to, že Zelený nehrál v Miláně na místě, kde je zvyklý. Slavia ho z Jablonce koupila za 30 milionů jako levého obránce, ale tentokrát naskočil v 60. minutě po zranění Ibrahima Traoré do středu zálohy.

„Přál bych vám vidět, jak vytřeštil oči, když jsme mu někdy ve třicáté minutě řekli, ať sleduje střední záložníky, že tam na ten post v průběhu půjde,“ smál se Trpišovský.

„Jo, trošku jsem se pousmál, když mi to trenér řekl,“ přiznal Zelený. „Nevím, jestli jsem se úplně bál. Hrál jsem na téhle pozici asi jednou nebo dvakrát v životě. Někdy před sedmi lety, takže tam nejsem úplně zběhlý, ale strach jsem neměl. Pamatuji si, že to bylo na Baníku, když jsem hrál ještě za Hradec. Vím, že jsem se tam motal jako nudle v bandasce.“

Mluvil v klidu, to je přesně on. Stoik - až flegmatik. „Je to introvert, potřeboval by více používat emoce,“ říkal už v Hradci trenér Václav Kotal.

Na San Siru se však hráčova povaha hodila. Nerozklepal se na ikonickém místě fotbalu, v nejlepší soutěži. To je prostě Jarda Zelený.