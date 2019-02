Dětmarovice – V sobotu si premiéru v dresu divizních Dětmarovic odbyl někdejší kapitán Baníku Ostrava Tomáš Mičola.

Tomáš Mičola je už v Dětmarovicích. | Foto: Pavel Sonnek

Čerstvá posila klubu zasáhla do šlágru kola na půdě ostravských Heřmanic a výkonem přispěla k výhře 4:1.

Zápasy Dětmarovic se aktuálně určitě vyplatí sledovat. Před sezonou postoupily do divize a v létě přivedly do svých řad exligového útočníka Zbyňka Pospěcha. Teď k němu přibyl i jeho opavský soused Mičola.

Fotbalový životopis tohoto šikovného záložníka je opravdu bohatý. Devětadvacetiletý Mičola odehrál v nejvyšší fotbalové soutěži 141 zápasů, ve kterých dal 26 branek.

Nejdelší část kariéry strávil v Baníku, ale působil také ve Slavii a vyzkoušel si i angažmá ve francouzském Brestu, kde strávil dvě prvoligové sezony. V obou se jeho klub zachránil.

V uplynulém ligovém ročníku zasáhl Mičola do jedenácti zápasů, sedmkrát byl v základní sestavě a Ostravanům pomohl k záchraně dvěma vstřelenými góly. Po sezoně ale v Baníku skončil.

Zahraničí ani Brno nevyšlo

Původně měl namířeno do druholigového Brna, z plánovaného přesunu ale sešlo kvůli zdravotním problémům. „Chtěl jsem jim pomoct k návratu do ligy. Mrzelo mě, že to nevyšlo. Těšil jsem se tam,“ přiznal Mičola.

Spekulovalo se také o zájmu Jihlavy a ofenzivně laděný záložník měl i zahraniční nabídky. „Ale nebyl jsem natolik fyzicky připravený, abych do toho mohl hned naplno skočit. Teď bych si na to věřil, ale nic nebalím a v zimě bych se někde chtěl ještě porvat o šanci,“ hlásí se Mičola o šanci ve vyšší soutěži.

Svůj návrat na fotbalové trávníky však zahajuje v divizi a o víkendu v Heřmanicích odehrál za Dětmarovice celý zápas. „Konečně! Jsem šťastný, že jsem po dlouhé době mohl hrát celých devadesát minut. To jsem naposledy zvládl snad někdy v lednu,“ dodal spokojeně po zápase, ve kterém byl hodně vidět. „Je to pan fotbalista, má velké zkušenosti. Někoho do středu hřiště jsme hledali skoro rok, pořád jsme čekali, až si to sedne. Díky jeho zkušenostem, běhavosti a rozumu jsme to konečně našli,“ libuje si kouč Dětmarovic Josef Jadrný.

Chtěl hrát s Pospěchem

Jak se vlastně Mičola do divizního klubu dostal? Jedním z jeho nejlepších kamarádů je Tomáš Hrtánek, kapitán Dětmarovic. Taky si chtěl zahrát se Zbyňkem Pospěchem, který patří k tahounům týmu.

„Divizi znám, občas jsem v ní hrál nějaký zápas za béčko Baníku. Vím, že je to těžká soutěž, kluci tady nejsou špatní, je to hodně o běhání,“ shrnul své postřehy. Vlastní výkon ale po první výhře komentovat nechtěl. „Od toho tady nejsem. Jsem ale šťastný, že jsem to zvládl a že jsem zdravý,“ dodal.

Mičola, který má ve sbírce stříbrnou medaili z mistrovství hráčů do 20 let, které se v roce 2007 konalo v Kanadě, přiznal, že z konce v Baníku byl smutný. Úplně to nečekal. „Ale takový je fotbalový život, tak to prostě chodí,“ říká smířeně Mičola, který má na kontě i několik zápasů v dresu lvíčat.

Zůstane do zimy

Dopředu moc plánovat nechce, stále však doufá, že by se mohl prosadit i ve vyšší soutěži. Dokonce si stále brousí zuby i na návrat do FORTUNA:LIGY. „Pořád si na to věřím,“ hlásí. Zbytek podzimu by měl ale dohrát v Dětmarovicích, kterým vděčí za nabídnutou šanci. „Myslím, že by případná nabídka musela být hodně zajímavá, abych odešel z Dětmarovic ještě před zimou. Na devadesát devět procent bych tady měl dohrát podzimní část,“ uzavřel Mičola.