„Byl to krásný pohled,“ usmál se Radim Ottmar, brankář Votroků, jenž všechny tři borce dobře zná, se všemi hrál.

Do brány se postavil Tomáš Koubek, nejostřílenější z trojice, do obrany debutant Tomáš Petrášek, do středové formace univerzální voják Tomáš Holeš. Všichni přispěli k výhře 2:1. Jak si na ostrově vedli? Tomáš Holeš: Nastoupil ve středu zálohy, odkud se přesunul z pravé strany obrany. Dal první gól. Podal velmi slušný výkon.

„Mám z toho obrovskou radost. Tohle je můj první sraz v kompletní reprezentaci a hned jsem dal gól,“ těšilo nynějšího slávistu. V reprezentaci si zahrál už v září, v provizorním týmu stvořeném kvůli karanténě hlavního kádru.

„Před měsícem jsem byl rozhodně nervóznější. Teď jsem cítil, že kolem sebe na hřišti mám mnohem zkušenější hráče,“ řekl.Tomáš Petrášek: Dvoumetrový stoper zaujal, ne že ne. „Občas měl pomalejší rozehrávku, ale jeho dispozice, figura jsou zajímavé. V útoku i obraně,“ řekl expert České televize Martin Hyský.

„Nebudu lhát, nějaká nervozita tam byla. Sám cítím, že dokonalé to nebylo. Ale zase na první zápas za národní mužstvo to taky nebylo špatné,“ řekl. Ano, vzadu hrál bez potíží, vepředu pomohl k velké šanci Holešovi. Sám mohl skórovat. „To normálně dávám,“ glosoval hlavičku ve druhé půli. Škoda. „Odehrál slušný zápas, ale věřili jsme, že dá gól,“ přitakal Šilhavý.

Tomáš Koubek: Měl to složité, do týmu se vrátil po dvou letech, navíc v Augsburgu nechytá. Ukázalo se to v první půli, kdy zaváhal a domácí vyrovnali.

„Ví, že to byla jeho chyba, ale to se stane,“ okomentoval kiks Ottmar.