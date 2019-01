Ve fotbalovém projektu Deníku Porovnej se s hvězdami jsme se tentokrát místo "pralesních" soutěží zaměřili na špičkové fotbalisty Ligy mistrů. Detailně jsme prozkoumali, jak si ve statistikách vedli všichni hráči v duelu Viktorie Plzeň na hřišti Realu Madrid (hrálo se 23. října). Oba soupeři se utkají i tuto středu 7. listopadu v Plzni. Pokud chcete podobnou analýzu pro svůj klub z jakékoliv soutěže i vy, zapojte se! Pravidla najdete v článku.

V pondělní příloze Sportovní deník jsme rozjeli mimořádný projekt pro fotbalové fanoušky: díváme se na detailní statistiky českých hráčů z vyšších soutěží i z „pralesa“ a srovnáváme je se špičkovými superhvězdami.

Takhle do šroubku jsme rozebrali i duel, který Viktoria Plzeň sehrála přede dvěma týdny v Lize mistrů na půdě slavného Realu Madrid. Porážka 1:2 byla lichotivá. A co na to statistiky? Podívejte se níže v článku na data všech hráčů, v dalším článku ZDE si pak vyhledejte statistiky obou týmů, kde uvidíte vše o střelbě, držení míče, územní převaze nebo presinku.

Chcete i vy takovou statistiku svých hráčů? Přihlaste do projektu také svůj tým! Pravidla najdete ZDE.

U jednotlivých obrázků níže najdete i vysvětlení, na co se právě díváte (omluvte, prosím, chybnou diakritiku od našich italských kolegů).

Statistiky jednotlivých hráčů ukazují vše o hře: jak dlouho kdo držel míč, jak efektivně ho zahrál, kolikrát fauloval nebo sám byl faulován, kde přesně se na hřišti pohyboval v prvním a druhém poločase, kolik získal míčů atd. Zajímavost: pokud si u hráče jeho celkový čas držení míče (řádek č. 2) vydělíte počtem odehraných míčů (řádek č. 1), vyjde vám, jak dlouho průměrně trvá tomuto hráči, než přihraje. A zda při hře víc přemýšlí nebo je zbrklý. Anebo naopak umí hru zrychlit či ji brzdí.

A tady vidíte souhrn důležitých ukazatelů: kdo měl čeho nejvíc v týmu FC Viktoria Plzeň.

Detailní statistiky ze hry týmů najdete ZDE.



Zapojte i svůj klub!

Pokud chcete i vy zjistit vše o hráčích ze svého klubu, můžete ho do projektu přihlásit. Je to snadné! Objednejte si roční předplatné pondělního Sportovního deníku za 850 Kč a napište nám, kterému klubu fandíte nebo kde hrajete. Objednejte si noviny sami nebo se složte se spoluhráči a zapojte svůj tým.

Každé pondělí dostanete do schránky Deník s extra porcí regionálního a světového sportu. A my z přihlášených klubů vylosujeme každý týden jeden, jehož hráčům změříme dovednosti. Postupně se dostane na všechny přihlášené týmy. Když ne teď na podzim, tak na jaře, kdy budeme v projektu pokračovat.