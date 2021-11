Jaké jsou podmínky vstupu na stadion? Zatímco v Česku, Německu, Anglii a Itálii musíte být očkováni nebo prodělat covid (kromě Německa pak stačí i test), ve Španělsku jsou benevolentní. V tématu Sportovního deníku jsme se zaměřili na srovnání Česka a dalších států pohledem fotbalového fanouška.

Česko

Očkování ANO

Vyléčení ANO

Test ANO (s poplatkem)

Loni touhle dobou si mohl fanoušek o návštěvě fotbalu nechat jen zdát. Dokonce i profesionálové museli chvíli sedět doma. Letos je situace jiná. Od začátku sezony platí, že očkovaní, testovaní a uzdravení mohou kamkoliv, i kapacity stadionů se vrátily do normálu. Ovšem otázkou je, zda tenhle příznivý stav kvůli nárůstu hospitalizovaných pacientů opět neskončí. Podle nejnovějších zpráv přestane platit uznávaní antigenních testů (navíc testování už je placené).

Německo

Očkování ANO

Vyléčení ANO

Test NĚKDE (s poplatkem)

Němci mají v přístupu k fanouškům pěkný guláš. Rozhodují nařízení spolkových států. To znamená, že někde jsou striktní pravidla a jinde ne. V aktuálním kole fotbalové Bundesligy bylo na osmi stadionech uplatněno pravidlo 2G - to v praxi znamená, že na stadion mohli jen očkovaní nebo vyléčení (pak odpadá povinnost zakrytých dýchacích cest). Test, který už je u našich západních sousedů také zpoplatněn, je někde omezen jen na PCR variantu. Mimochodem, nejméně fanoušků teď mohlo na Union Berlín (poloviční kapacita 11 tisíc), nejvíce na Bayern (plná kapacita 75 tisíc).

Anglie

Očkování ANO

Vyléčení ANO

Test ANO (zdarma)

Na některé zápasy na britských ostrovech vyráží speciální očkovací autobus. Za pozornost stojí, že tyto mobilní jednotky zastavují jak u největších arén v Premier League, tak u malých stadionků, kde se hraje amatérský fotbal. Nejde jen o samotný úkon, ale méně důvěřiví dostanou o covidu všechny informace. Britské úřady si nápad zatím pochvalovaly, k vakcinaci přesvědčil některé méně důvěřivé fanoušky. Během října pak vyšla zpráva, že se pokročilo i u samotných fotbalistů. Nyní je naočkováno takřka 68 procent hráčů z elitní soutěže (a 81 procent má alespoň jednu dávku).

Itálie

Očkování ANO

Vyléčení ANO

Test ANO (s poplatkem)

Kouzelné slovíčko v Itálii zní Green pass. Pokud jej nemáte, nedostanete se do restaurace, divadla ani na fotbal. Na speciální "aplikaci" je nahráno potvrzení o vakcinaci, vyléčení nebo aktuálně platném testu. Stačí rychlá kontrola a je hotovo. Jenže co se týče sportu a fanoušků, jsou úřady v Římě zatím opatrné a kapacita je snížena na 75 %. Dál? Probíhají čilá jednání, díky kterým fotbal projde "zátěžovým testem", jenž proběhne na kvalifikačním zápase Itálie - Švýcarsko. Pokud po něm neonemocní velký počet lidí, bude v Itálii od prosince zase na tribunách plno. Možná.

Španělsko

Očkování x

Vyléčení x

Test x

Španělsko jako by si užívalo siesty. Sportovní fanoušky, a to už od letoštního Eura, nenutí testovat (proočkovanost v zemi je navíc vysoká). Přesto na některé stadiony lidé nechodí. Příkladem budiž fotbalová Barcelona. Klub, jenž ztratil Messiho a vyhodil trenéra, bojuje se značným propadem návštěvnosti. Poslední domácí mač (remízu s Alavésem) vidělo jen 37 278 diváků. Kapacita Nou Campu přitom atakuje 100 tisíc míst. Veřejnost také možná odrazuje fakt, že platí zákaz občerstvení a roušky jsou povinné. Vyprodáno nebylo ani na Realu Madrid nebo Valencii.

Situace v Česku v pěti příbězích

Chodí méně fanoušků

Poloprázdné tribuny na fotbale či hokeji? Teď nic neobvyklého. Podobný obrázek zažívají i menší kluby. Lidé přestali chodit, někteří ze strachu, jiní kvůli restrikcím. A někteří i kvůli finančním starostem. "Zaznamenali jsme úbytek diváků, chodí jich tak o padesát méně,“ přiblížil Josef Novotný, sportovní manažer Viktorie Mariánské Lázně. Pro představu: to je zhruba čtvrtinový úbytek. Podobně to vidí o kousek dál, v FC Slavia Karlovy Vary. „Návštěvnost je slabší, ale to i celorepublikově,“ zmínil tamní šéf klubu Stanislav Štípek.

Stohy papírů a přimhouřené oči

Každý trošku větší oddíl má teď v kanceláři/skladu tisíce popsaných papírů. Co je na nich? Prohlášení o bezinfekčnosti. "Je to už trochu na hlavu, jsou to stohy papírů. Kdyby alespoň ti, kteří jsou očkovaní, nemuseli nic podepisovat,“ posteskl si funkcionář Prachatic Martin Juroš. Z jihu Čech také přicházejí zprávy o tom, že kluby už rezignovaly na "lustrování" fanoušků. "Lidé se nám vysmáli, nadávali… Tak se pouze ptáme, zda jsou zdraví. Přece si nebudeme dělat zle," uvedl pod podmínkou anonymity jeden z činoviníků z jihočeské I. B třídy.

Žaloba kvůli vstupence?

I pouhé upozornění na opatření vyžadované vládou při vstupu na sportoviště budí emoce. Své o tom vědí například v Mělníku. Po tamním zimním stadionu prý bude jeden z fanoušků požadovat odškodné, pokud se u soudu prokáže, že vyžadování bezinfekčnosti bylo nezákonné. Reagoval tak na sociální síti pod příspěvkem hokejového klubu Junior Mělník, informujícím o bezpodmínečných kontrolách u vstupu. Předpokládejme, že si koupil vstupenku za pár desítek korun.

Sezona se protáhne

Hygienici dál vstupují do průběhu fotbalové sezony. A ne vždy mají všude stejný metr. Tak třeba Moravskou Slavii čeká v jihomoravském krajském přeboru týden navíc. Důvod? Jeden z hráčů nejstaršího brněnského klubu měl pozitivní test na koronavirus a nenaočkovaní museli do karantény, kvůli čemuž byly týmu odloženy dva zápasy. „Máme mladý tým a někteří kluci nejsou naočkovaní. Jednalo se asi o polovinu mančaftu,“ prohlásil trenér Michal Dufek.

Koronavirus se vrátil po dvou měsících

Jan Hellebrand patří mezi velké talenty zlínského fotbalu. V kariéře jej ale provází neuvěřitelná smůla, často laboruje se zraněním. Letos ke všemu zase dvakrát „chytil“ covid. Poprvé se nakazil v lednu, podruhé jej pozitivně testovali v březnu. „Měl jsem i postcovidový syndrom. Dlouho jsem doháněl tréninkové manko. Jsem rád, že jsem se do toho konečně dostal. Teď už to bude jenom lepší,“ uvedl devatenáctiletý mládežnický reprezentant.