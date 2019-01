V obou skupinách fotbalové I. B třídy na Královéhradecku byly o uplynulém víkendu na programu další duely.



Hlušice – Úpice 1:1

Fakta – branka Hlušic: Novák. Poločas: 0:1. Hlušice: Nechanický – J. Trejbal, Novotný, Zikmund, Baran – M. Batelka (46. R. Batelka), Tesař, Svěcený, Kohout - Průcha, Novák (65. Špaček).



Jaromír Průcha, trenér SK Čechie Hlušice: „První poločas z naší strany nebyl moc povedený. Naše stereotypně nakopávané míče dopředu na Nováka a na Průchu nemohly vést k úspěchu. Po domluvě v kabině a po přeskupení řad jsme začali hrát fotbal, který jsme chtěli. Brzy přišlo vyrovnání po nádherné kombinaci a následné hlavičce Nováka. Soupeře jsme doslova přikovali k jeho pokutovému území, ale další branky se diváci již nedočkali.“



Slavia HK – Loko HK 5:1

Fakta – branky: Veselý, Podrazil, O. Krempa, Pakosta, Chobotský – Schejbal. Poločas: 0:1. Slavia Hradec: Zika – Klicnar, Čejchan (46. Podrazil), O. Krempa, Jaroš – Špaček, Lán, Linhart, Veselý (65. Chobotský) – Hutla (46. Pakosta), Erber (84. Kašpar). Loko Hradec: Beránek – Paštika, Denk, Svatoň, Bělonohý - Němec (46. Šimek), Fof, Schejbal, Červený, Šimerda (78. Tomek) - Tuček (81. Ziegler).



Milan Krempa, vedoucí mužstva FC Slavia Hradec Králové: „Hodinu dokázali hosté s naším mladým týmem držet krok. S postupujícím časem jsme však zužitkovali vytvořené šance a zápas jsme bez větších problémů zvládli.“



Jan Kotouček, vedoucí mužstva TJ Lokomotiva Hradec Králové: „V úvodních dvaceti minutách na nás Slavia vlétla, zkoušela nás přehrát, ale tlak jsme ustáli. Poté jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem a dokonce jsme se ujali vedení. V první půli se hrál kvalitní fotbal z obou stran. Slavia si vytvořila několik situací, ale ne vyložených. V tu dobu zápas nevypadal tak jasně. Po obrátce jsme se nechali rozhodit vyrovnávacím gólem z trestného kopu. O chvíli později domácí stav otočili a my jsme psychicky odešli. Po třetí brance v naší síti byl definitivní konec, mladšímu soupeři jsme již nestačili. Dokud jsme se soupeři fyzicky vyrovnali, byli jsme mu důstojným soupeřem. Nicméně Slavia byla nejlepším mužstvem, se kterým jsme dosud hráli. Prokázala, že je jasným favoritem soutěže.“

Častolovice – Předměřice 0:3

Fakta – branky: Šimerda 2, M. Stanner. Poločas: 0:1. Předměřice n. L.: Jaška - Hlavatý, Voborník, Vyleťal, Lejp - Jaroš (65. Král), T. Stanner, M. Stanner, Dlabáček (75. Ježek) - Šimerda, Bareš (85. Strakatý).



Josef Bouček, trenér TJ Slavoj Předměřice nad Labem: „K tomuto utkání jsme nastoupili s odhodláním odčinit porážku a hanebný výkon z minulého týdne. Sestavu jsme citelně promíchali a dali jsme příležitost mladým hráčům. Utkání začalo opatrnou hrou z obou stran. Více jsme kombinovali a začali jsme si vytvářet uzemní převahu, z čehož pramenily i gólové šance. Vedení jsme se ujali po akci Jaroše, který skvělou přihrávkou našel Šimerdu. Do poločasu jsem si už vedení pohlídali. Na začátku druhé půle byla hra opět vyrovnaná, ale postupem času jsme si vytvářeli převahu, kterou korunoval druhou brankou Michal Stanner. Od tohoto momentu jsme prakticky ovládli hřiště a domácí jsme už k ničemu nepustili. Vytvořili jsme si spoustu dalších brankových příležitostí, ale využili jsme jen jednu zásluhou Šimerdy. Všechny kluky musím pochválit za přístup a předvedený týmový výkon. Musíme to ovšem potvrdit v dalším domácím utkání.“

Malšovice – Černíkovice 1:1

Fakta – branka Malšovic: Pikola. Poločas: 0:1. Malšovice: Zasadil - J. Kloubec, D. Franc, T. Franc, Horký - Ninger, Tobiášek, Duha, Krucký - Pikola (75. Velinský), Křelina (46. Lemon).



Daniel Svatoň, asistent trenéra TJ Sokol Malšovice: „První poločas byl z naší strany hodně neurovnaný, přesto jsme si vytvořili několik dobrých příležitostí včetně penalty, ale bohužel bez gólového efektu. Sami jsme si naopak vstřelili vlastní branku po standardní situaci. Ve druhé půli jsme hru zpřesnili, soupeře jsme dostali pod tlak a zaslouženě jsme vyrovnali po hlavičce Pikoly. Doteď nevím, jestli to je naší střeleckou nemohoucností, nebo výbornými zákroky hostujícího gólmana, ale to, co jsme neproměnili po vyrovnávací brance, je zarážející.“

Babí – Dohalice 4:0

Fakta – poločas: 2:0. Dohalice: Vaněk (85. Dmejchal) - P. Pišl, Marek, Taichman, Krátký (74. Holman), Dvořák - Čížek (46. M.Tichý), Vrabec, T. Novák (46. Kulhánek) – Jaroš, Havelka.